ब्रेस्ट पंप का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करें? हर नई मां को जाननी चाहिए ये जरूरी बातें
ब्रेस्ट पंप नई मांओं के लिए बेहद मददगार होता है, लेकिन गलत इस्तेमाल से दर्द, इंफेक्शन और दूध की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। जानिए ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल करने के जरूरी सेफ्टी टिप्स।
मां का दूध शिशु के संपूर्ण विकास के लिए सबसे बेहतर और प्राकृतिक पोषण माना जाता है। हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई मांओं के लिए हर समय सीधे स्तनपान कराना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में ब्रेस्ट पंप एक उपयोगी और सुविधाजनक विकल्प बनकर सामने आता है, जिससे मां अपने दूध को सुरक्षित तरीके से निकालकर बच्चे के लिए स्टोर कर सकती हैं।
लेकिन यह समझना जरूरी है कि ब्रेस्ट पंप जितना मददगार है, उतना ही संवेदनशील उपकरण भी है। इसका गलत इस्तेमाल ना केवल मां को दर्द, सूजन या इंफेक्शन जैसी समस्याओं में डाल सकता है, बल्कि दूध की सप्लाई और गुणवत्ता पर भी असर डाल सकता है। कई बार सही सफाई ना करना, गलत साइज का फ्लैंज इस्तेमाल करना या जरूरत से ज्यादा सक्शन प्रेशर लगाना गंभीर परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करते समय सेफ्टी टिप्स को जानना और उन्हें अपनाना हर नई और कामकाजी मां के लिए बेहद जरूरी है।
1. सही ब्रेस्ट पंप का चुनाव करें
- हमेशा BPA-free और मेडिकल-ग्रेड ब्रेस्ट पंप चुनें।
- पहली बार इस्तेमाल से पहले मैनुअल या इलेक्ट्रिक पंप की गुणवत्ता जांचें।
2. हर इस्तेमाल से पहले और बाद में सफाई जरूरी
- ब्रेस्ट पंप के सभी पार्ट्स को गुनगुने पानी और माइल्ड साबुन से धोएं।
- हफ्ते में कम से कम एक बार पार्ट्स को उबालकर स्टरलाइज करें।
- गीले पार्ट्स को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह सुखाएं।
3. सही साइज का फ्लैंज इस्तेमाल करें
- गलत साइज का फ्लैंज निप्पल में दर्द और सूजन पैदा कर सकता है।
- निप्पल को दबाव महसूस ना हो, ऐसा साइज चुनें।
- जरूरत पड़ने पर फ्लैंज बदलने में संकोच ना करें।
4. सक्शन प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ाएं
- शुरुआत हमेशा लो सक्शन से करें।
- बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने से निप्पल डैमेज हो सकता है।
- अगर दर्द महसूस हो, तुरंत पंप बंद कर दें।
5. समय और फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखें
- हर सेशन 15–20 मिनट से ज्यादा ना रखें।
- जरूरत से ज्यादा पंपिंग करने से ब्रेस्ट टिशू को नुकसान हो सकता है।
- नियमित लेकिन संतुलित पंपिंग बेहतर होती है।
6. आरामदायक पोजिशन में पंप करें
- पीठ सीधी रखकर बैठें।
- कंधों और गर्दन को रिलैक्स रखें।
- तनाव से दूध की फ्लो पर असर पड़ सकता है।
7. दूध को सही तरीके से स्टोर करें
- साफ और स्टरलाइज कंटेनर में ही दूध रखें।
- फ्रिज या फ्रीजर में स्टोर करते समय तारीख जरूर लिखें।
- इस्तेमाल से पहले दूध को सही तापमान पर लाएं।
8. इंफेक्शन के लक्षणों पर ध्यान दें
- ब्रेस्ट में दर्द, लालिमा या जलन हो तो पंपिंग रोकें।
- बुखार या गांठ महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।
नोट: ब्रेस्ट पंप मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद उपकरण है, लेकिन इसका सुरक्षित और सही तरीके से इस्तेमाल बेहद जरूरी है। थोड़ी-सी सावधानी आपको दर्द, इंफेक्शन और दूसरी समस्याओं से बचा सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
