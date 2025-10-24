Hindustan Hindi News
हेल्थSafe and Effective Home Remedies to Get Periods Sooner
देर से आ रहे पीरियड्स? बिना दवा, सिर्फ नेचुरल तरीकों से पाएं राहत

संक्षेप: Natural Remedies for Early Periods: कुछ कारणों के चलते पीरियड्स कई बार लेट हो जाते हैं लेकिन कुछ प्राकृतिक उपाय हार्मोनल संतुलन बनाकर पीरियड्स को समय पर लाने में मदद करते हैं। यहां जानें इनके बारे में-

Fri, 24 Oct 2025 10:48 AMShubhangi Gupta
महिलाओं में मासिक धर्म का चक्र आमतौर पर 28 से 35 दिनों के बीच होता है। लेकिन कई बार तनाव, हार्मोनल असंतुलन, वजन में बदलाव या खानपान की गड़बड़ी के कारण पीरियड्स लेट हो जाते हैं। कुछ स्थितियों में महिलाएं चाहती हैं कि उनके पीरियड्स कुछ दिन पहले आ जाएं- जैसे किसी यात्रा पर जाना हो, त्योहार या विशेष मौके से पहले। हालांकि डॉक्टर की सलाह के बिना किसी दवाई का सेवन करना उचित नहीं है, लेकिन कुछ प्राकृतिक उपाय ऐसे हैं जो शरीर में रक्त संचार को बढ़ाकर और हार्मोन को संतुलित कर पीरियड्स को समय से पहले लाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ असरदार नेचुरल तरीकों के बारे में —

पीरियड्स जल्दी लाने के घरेलू उपाय (Natural Ways to Induce Periods Early)

  • गर्म पानी या हीट थेरेपी लें: पेट पर हीटिंग पैड या गर्म पानी की थैली रखने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और यूटरस की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं जिससे पीरियड्स जल्दी आने में मदद मिल सकती है।
  • पपीता खाएं: कच्चा पपीता यूटरस को उत्तेजित करता है और उसमें मौजूद एंजाइम्स हार्मोनल संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। इसे रोजाना दो बार खाने से असर देखा जा सकता है।
  • अजवाइन और गुड़ का काढ़ा: एक ग्लास पानी में एक चम्मच अजवाइन और थोड़ा गुड़ डालकर उबालें। इसे सुबह खाली पेट पीने से पीरियड्स आने की प्रक्रिया तेज होती है।

ये भी पढ़ें:बढ़ते प्रदूषण में रखें अपना और अपने परिवार का ध्यान, डॉक्टर बोले ये 3 काम कर लें
  • अदरक और तुलसी की चाय: अदरक ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद करता है और तुलसी हार्मोनल एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। यह मिश्रण प्राकृतिक रूप से पीरियड्स रेगुलेट करने में मददगार है।
  • विटामिन C से भरपूर फल: संतरा, नींबू, अमरूद जैसे फलों का सेवन करें। विटामिन C शरीर में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाता है जिससे गर्भाशय की लाइनिंग जल्दी टूटती है और पीरियड्स शुरू होते हैं।
  • सेक्स या हल्का व्यायाम करें: शारीरिक गतिविधि और यौन संबंध दोनों ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं जिससे हार्मोन संतुलित होकर मासिक धर्म आने में सहायता मिलती है।
  • तनाव कम करें: तनाव हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ देता है। योग, मेडिटेशन या संगीत सुनने से मानसिक शांति मिलती है जो पीरियड्स को नियमित करने में मदद कर सकती है।

सावधानी: यदि पीरियड्स बार-बार लेट हो रहे हैं या कई महीनों तक नहीं आ रहे हैं तो यह किसी चिकित्सीय समस्या (जैसे पीसीओडी या थायरॉइड) का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
