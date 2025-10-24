देर से आ रहे पीरियड्स? बिना दवा, सिर्फ नेचुरल तरीकों से पाएं राहत

महिलाओं में मासिक धर्म का चक्र आमतौर पर 28 से 35 दिनों के बीच होता है। लेकिन कई बार तनाव, हार्मोनल असंतुलन, वजन में बदलाव या खानपान की गड़बड़ी के कारण पीरियड्स लेट हो जाते हैं। कुछ स्थितियों में महिलाएं चाहती हैं कि उनके पीरियड्स कुछ दिन पहले आ जाएं- जैसे किसी यात्रा पर जाना हो, त्योहार या विशेष मौके से पहले। हालांकि डॉक्टर की सलाह के बिना किसी दवाई का सेवन करना उचित नहीं है, लेकिन कुछ प्राकृतिक उपाय ऐसे हैं जो शरीर में रक्त संचार को बढ़ाकर और हार्मोन को संतुलित कर पीरियड्स को समय से पहले लाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ असरदार नेचुरल तरीकों के बारे में —