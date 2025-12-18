Hindustan Hindi News
बीमारियों को कहें बाय-बाय! सद्गुरु ने बताए इम्यूनिटी बढ़ाने के 7 अचूक तरीके

संक्षेप:

Sadhguru Shares Immunity Boosting Remedies : सद्गुरु जी ने नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए 7 देसी सीक्रेट टिप्स शेयर किए हैं। जो बदलते मौसम में आपकी सेहत के लिए कमाल कर सकते हैं।

Dec 18, 2025 11:53 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही ज्यादातर लोग सर्दी,खांसी और जुकाम से परेशान रहने लगते हैं। दरअसल, सर्दियों में कम धूप, शुष्क हवा, और वायरस के प्रसार के कारण लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे खांसी-जुकाम, फ्लू और निमोनिया जैसी बीमारियों का खतरा 30 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। हालांकि कमजोर होती इम्यूनिटी को संतुलित पोषण, पर्याप्त नींद, विटामिन डी, गर्म तरल पदार्थ और सक्रिय जीवनशैली से नेचुरली मजबूत बनाया जा सकता है। हाल ही में सद्गुरु जी ने नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए 7 देसी सीक्रेट टिप्स शेयर किए हैं। जो बदलते मौसम में आपकी सेहत के लिए कमाल कर सकते हैं। बता दें, ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट पर शेयर किए एक ब्लॉग पोस्ट में, उन्होंने प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के 7 उपाय शेयर किए हैं।

Neem

नीम की पत्तियां

सुबह खाली पेट 4-5 नीम की ताजी पत्तियां चबाना इम्यूनिटी बढ़ाने, डिटॉक्स करने, पाचन सुधारने, त्वचा साफ करने और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर है। नीम की पत्तियों को निगलना नहीं है, इन्हें कुछ देर मुंह में ही रहने दें।

हल्दी

सद्गुरु जी कहते हैं कि रोजाना सुबह खाली पेट हल्दी का सेवन करें। खाली पेट हल्दी का सेवन (भोजन से 1 घंटा पहले) पाचन सुधारने, सूजन कम करने, प्रतिरक्षा बढ़ाने और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह करक्यूमिन के अवशोषण को बढ़ाकर जोड़ों के दर्द, मधुमेह और त्वचा की समस्याओं में राहत दे सकता है। उन्होंने बताया है कि जैविक हल्दी का सेवन करना सबसे अच्छा होता है। बता दें, दूध में या खाने में हल्दी का यूज इम्यून सिस्टम को मजबूत व संतुलित करने, संक्रमण से लड़ने, पाचन सुधारने और जोड़ों के दर्द में राहत देने में भी मदद मिलती है।

turmeric

गर्म पेय

सद्गुरु जी दिन में 4-5 बार गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आप हमेशा गर्म पानी पी सकते हैं, आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा धनिया या पुदीना, एक चुटकी हल्दी या थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर नियमित रूप से पी सकते हैं।

महाविल्वा के पत्ते

सद्गुरु के अनुसार, ये पत्ते पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं और यदि आप सुबह तीन से पांच पत्ते खा लें, तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। बता दें, महाविल्वा के पत्ते अपनी औषधीय विशेषताओं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण इम्यूनिटी बढ़ाने, मौसमी बीमारियों से लड़ने और पाचन में सुधार करने में सहायक होते हैं। इनका सेवन सुबह खाली पेट ताज़ा रस या काढ़े के रूप में किया जा सकता है।

आंवला

एक आंवला मसलकर उस पर थोड़ा सा नमक डालकर चबाएं। इस आंवला को एक से दो घंटे तक मुंह में रखें, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है। 4-8 हफ्ते में इम्यूनिटी में जबरदस्त फर्क दिखेगा।

शहद और काली मिर्च के साथ आंवला

रात भर आंवला को शहद में भिगोकर रखो, थोड़ी कुटी हुई काली या हरी मिर्च डालकर। सुबह खाली पेट खाओ। 4-8 हफ्ते में इम्यूनिटी में जबरदस्त फर्क दिखेगा।

कच्चा आम

कच्चा आम खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा बहुत बढ़ावा भी मिल सकता है। बता दें, कच्चा आम विटामिन सी, ए, और एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन स्रोत है, जो श्वेत रक्त कोशिकाओं (WBC) को बढ़ाकर और शरीर को संक्रमणों से बचाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी हद तक मजबूत करता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है और इसे चिकित्सीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी नई दिनचर्या शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

