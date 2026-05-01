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14 दिन तेज पत्ते का पानी पीने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? डाइटिशियन ने बताया

May 01, 2026 03:29 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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तेज पत्ता (Bay Leaf) एक ऐसा मसाला है, जिसे हम आमतौर पर बिरयानी या सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है।

14 दिन तेज पत्ते का पानी पीने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? डाइटिशियन ने बताया

हमारे किचन में रखे कई मसाले सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। तेज पत्ता भी ऐसा ही एक मसाला है, जिसे हम अक्सर बिरयानी या दाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में कम लोग जानते हैं।

आयुर्वेद में तेज पत्ते को पाचन सुधारने, सूजन कम करने और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में सहायक माना जाता है। हाल ही में डाइटिशियन Shweta J Panchal ने बताया कि अगर आप 14 दिनों तक तेज पत्ता पानी पीते हैं, तो शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, इसे सही तरीके और मात्रा में लेना जरूरी है, ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके।

14 दिनों में शरीर में क्या बदलाव होते हैं?

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  1. पेट फूलना और एसिडिटी कम होती है: तेज पत्ता में ऐसे गुण होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं। इससे गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या धीरे-धीरे कम हो सकती है।
  2. ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद: तेज पत्ता शरीर में शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है।
  3. सूजन (इंफ्लेमेशन) कम होती है: इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।
  4. स्ट्रेस और कॉर्टिसोल कम हो सकता है: तेज पत्ता का असर नर्वस सिस्टम पर भी होता है, जिससे तनाव कम करने में मदद मिल सकती है और शरीर ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है।
  5. इम्युनिटी मजबूत होती है: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं।

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कैसे बनाएं तेज पत्ता पानी?

2–3 तेज पत्ते लें

2 कप पानी में 10 मिनट तक उबालें

छानकर हल्का गर्म ही पिएं

सुबह खाली पेट पीना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है

किन बातों का रखें ध्यान?

ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें, अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह लें और प्रेग्नेंसी में बिना सलाह के ना लें।

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क्या यह सभी के लिए सही है?

तेज पत्ता पानी एक नेचुरल उपाय है, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। इसलिए इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपनी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखना जरूरी है।

नोट: 14 दिनों तक तेज पत्ता पानी पीने से शरीर में कई अच्छे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इसे संतुलित मात्रा में और सही तरीके से लेना ही सबसे जरूरी है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

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