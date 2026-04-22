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रॉक, पेपर, सिजर फूड चैलेंज: मजेदार दिखने वाला यह ट्रेंड हो सकता है जानलेवा, जानें क्यों?

Apr 22, 2026 01:29 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया पर वायरल रॉक, पेपर, सिजर फूड चैलेंज देखने में मजेदार लगता है, लेकिन यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। यहां जानें इससे जुड़े गंभीर नुकसान।

रॉक, पेपर, सिजर फूड चैलेंज: मजेदार दिखने वाला यह ट्रेंड हो सकता है जानलेवा, जानें क्यों?

आजकल सोशल मीडिया पर तरह-तरह के फूड चैलेंज तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें लोग मजेदार समझकर ट्राय करने लगते हैं। इन्हीं में से एक है 'रॉक, पेपर, सिजर फूड चैलेंज', जो देखने में काफी एंटरटेनिंग लगता है। लेकिन इसके पीछे छिपे जोखिमों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस चैलेंज में तेजी से खाना खाने और तुरंत दौड़ने जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं, जो शरीर पर अचानक दबाव डालती हैं।

कई लोग इसे बिना सोचे-समझे अपनाते हैं, खासकर बच्चे और युवा, जिन्हें इसके नुकसान का अंदाजा नहीं होता। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सही जानकारी और जागरूकता ही आपको ऐसे ट्रेंड्स से सुरक्षित रख सकती है।

क्या है रॉक, पेपर, सिजर फूड चैलेंज?

यह एक वायरल गेम है जिसमें दो लोग 'रॉक, पेपर, सिजर' खेलते हैं। जो जीतता है, वह जल्दी-जल्दी खाना खाता है, जबकि हारने वाला थोड़ी दूरी तक दौड़कर वापस आता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है।

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इसके नुकसान क्या हैं?

  1. चोकिंग (Choking) का खतरा: जल्दी-जल्दी खाना खाने से खाना सही तरीके से चबाया नहीं जाता। इससे खाना गले में फंस सकता है और घुटन का खतरा बढ़ जाता है, जो जानलेवा भी हो सकता है।
  2. पाचन से जुड़ी समस्याएं: तेजी से खाने और तुरंत दौड़ने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है। इससे पेट दर्द, गैस, उल्टी या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
  3. उल्टी और जी मिचलाना: जब आप भरा हुआ पेट लेकर दौड़ते हैं, तो शरीर को असहज महसूस होता है। इससे उल्टी या मतली (nausea) की समस्या हो सकती है।
  4. पेट में ऐंठन (Stomach cramps): खाने के तुरंत बाद दौड़ने से पेट में ऐंठन हो सकती है। यह दर्द काफी असहज और परेशान करने वाला होता है।
  5. ओवरईटिंग (Overeating) की समस्या: इस चैलेंज में ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश की जाती है, जिससे जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया जाता है। इससे वजन बढ़ने और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ सकता है।

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क्या करें?

  • ऐसे खतरनाक चैलेंज से दूर रहें
  • धीरे-धीरे और आराम से खाना खाएं
  • खाने के तुरंत बाद दौड़ने या भारी एक्सरसाइज से बचें
  • सोशल मीडिया ट्रेंड्स को सोच-समझकर अपनाएं

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हेल्थ नोट: रॉक, पेपर, सिज़र फूड चैलेंज देखने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन यह सेहत के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसे ट्रेंड्स से दूरी बनाकर अपनी सेहत को प्राथमिकता देना ही समझदारी है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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