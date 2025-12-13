हार्ट अटैक से पहले शरीर देता है संकेत- Dr. Vassily के अनुसार बस ये 2 टेस्ट कराएं

संक्षेप: हार्ट अटैक और दिमागी कमजोरी अचानक नहीं होती—शरीर सालों पहले चेतावनी देता है। Dr. Vassily के अनुसार कुछ अहम ब्लड इंडिकेटर्स समय रहते सूजन और डैमेज पकड़कर भविष्य की गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं।

अधिकतर लोग मानते हैं कि हार्ट अटैक या याददाश्त कमजोर होना अचानक होता है लेकिन Dr. Vassily के अनुसार ऐसा नहीं है। हमारा शरीर सालों पहले ही चेतावनी देने लगता है- बस हमें सही संकेत पढ़ना आना चाहिए। समस्या यह है कि रूटीन हेल्थ चेकअप में अक्सर उन टेस्ट्स को शामिल ही नहीं किया जाता, जो भविष्य की गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत देते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लॉन्गेविटी मेडिसिन का फोकस बीमारी के आने का इंतजार करने पर नहीं, बल्कि उसे पहले ही रोकने पर होता है। इसी सोच के तहत hs-CRP और Homocysteine दो ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो दिल, दिमाग और ब्लड वेसल्स से जुड़ी समस्याओं का खतरा बहुत पहले दिखा सकते हैं। सही समय पर इन संकेतों को पहचानकर लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन में छोटे बदलाव किए जाएं तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है।

ये दो ब्लड टेस्ट क्यों हैं जरूरी? hs-CRP (High Sensitivity C-Reactive Protein) यह टेस्ट शरीर में क्रॉनिक इंफ्लेमेशन का सबसे भरोसेमंद संकेतक माना जाता है।

hs-CRP बढ़ा हुआ होने का मतलब है कि आपकी धमनियों में अभी सूजन और डैमेज की प्रक्रिया चल रही है, भले ही आपको कोई लक्षण न हों।

हार्ट अटैक, ब्लॉकेज और एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा सालों पहले दिखा सकता है।

रूटीन कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल होने पर भी hs-CRP हाई हो सकता है।

स्ट्रेस, खराब नींद, प्रोसेस्ड फूड, शुगर और ट्रांस फैट इसे तेजी से बढ़ाते हैं। 2. Homocysteine

यह एक अमीनो एसिड है जो बढ़ने पर ब्लड वेसल्स और ब्रेन के लिए टॉक्सिक बन जाता है।

हाई लेवल से धमनियों की दीवारें कमजोर होती हैं, जिससे स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है।

यह कॉग्निटिव डिक्लाइन, डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर से भी जुड़ा पाया गया है।

अक्सर B12, B6 और फोलेट की कमी से Homocysteine बढ़ता है।

यह टेस्ट खासतौर पर उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिनके परिवार में हार्ट या ब्रेन डिजीज की हिस्ट्री हो।

हेल्थ टिप: दोनों टेस्ट के लेवल को बदला जा सकता है। सही न्यूट्रिशन, ओमेगा-3, बी-विटामिन्स, अच्छी नींद और एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट से हफ्तों में सुधार संभव है।