नाश्ते में फल खाकर भी रहें फिट, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया खाने का सही तरीका

संक्षेप: सुबह फलों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, अगर सही तरीके से किया जाए। न्यूट्रिशनिस्ट बता रही हैं कि नाश्ते में फल कब, कैसे और किन चीजों के साथ खाने चाहिए।

नाश्ते को दिन का सबसे जरूरी भोजन माना जाता है क्योंकि यही भोजन शरीर को पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता है। ऐसे में बहुत से लोग सुबह के समय फल खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसे लेकर अक्सर भ्रम बना रहता है। कोई कहता है कि सुबह फल खाने से वजन बढ़ता है तो कोई इसे ब्लड शुगर बढ़ाने वाला मानता है। इस भ्रम को दूर करते हुए जसलोक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर, मुंबई की कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट सोनल चंदालिया ने फलों को सुबह खाने के सही तरीके के बारे में बताया है।

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, अगर फल सही मात्रा और सही तरीके से खाए जाएं, तो वे दिन की शुरुआत के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। खासकर वे लोग जो सुबह एक्सरसाइज या वॉक करते हैं, उनके लिए फल तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं। फल शरीर को नेचुरल शुगर, फाइबर और जरूरी विटामिन्स प्रदान करते हैं जिससे थकान कम होती है और दिन की शुरुआत फ्रेश महसूस होती है।

कौन-से फल हैं बेहतर विकल्प? सोनल चंदालिया बताती हैं कि मौसमी फल सबसे अच्छे माने जाते हैं। संतरा और मौसमी जैसे सिट्रस फल विटामिन C से भरपूर होते हैं जो इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और अनार जैसे फल एंटीऑक्सिडेंट्स का अच्छा स्रोत हैं। वहीं, तरबूज और खरबूजा शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, जबकि केला पोटैशियम से भरपूर होकर एनर्जी लेवल बनाए रखता है।

फल खाने का सही तरीका न्यूट्रिशनिस्ट सलाह देती हैं कि फलों को अकेले खाने की बजाय थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम या अखरोट के साथ खाना बेहतर होता है। इससे ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है और पेट में एसिडिटी की समस्या भी नहीं होती। यह कॉम्बिनेशन सुबह इम्युनिटी को भी सपोर्ट करता है।

वजन घटाने में कैसे मददगार हैं फल? फलों में मौजूद नेचुरल शुगर यानी फ्रक्टोज को ‘स्लो शुगर’ माना जाता है जो धीरे-धीरे पचती है। इससे बार-बार मीठा खाने की क्रेविंग कम होती है और वजन कंट्रोल में रहता है।