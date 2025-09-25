डायबिटीज रोगियों को किस समय पीना चाहिए पानी, ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए बरतें ये सावधानियां

डायबिटीज रोगियों की इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर होती है। ऐसे में अगर वो बॉडी को अच्छी तरह हाइड्रेट नहीं रखते हैं, तो उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्लड शुगर रोगियों को कितनी मात्रा और दिन के किस समय पानी पीना चाहिए। ताकि उनकी डायबिटीज कंट्रोल रहे।

सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए डॉक्टर रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं। लेकिन आप अगर डायबिटीज रोगी हैं तो आपके लिए पानी के सेवन के साथ उसके सही समय पर पीने का पता होना भी जरूरी है। दरअसल, डायबिटीज रोगियों की इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर होती है। ऐसे में अगर वो बॉडी को अच्छी तरह हाइड्रेट नहीं रखते हैं, तो उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, किडनी को स्वस्थ रखने और शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद मिल सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्लड शुगर रोगियों को कितनी मात्रा और दिन के किस समय पानी पीना चाहिए। ताकि उनकी डायबिटीज कंट्रोल रहे।

डायबिटीज मरीजों के लिए पानी पीने का सही समय सुबह खाली पेट डायबिटीज रोगी सुबह उठते ही, ब्रश करने के बाद और नाश्ते से पहले, पानी पी सकते हैं। दरअसल, रात भर में शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। सुबह 1-2 गिलास गुनगुना या नॉर्मल पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। आप चाहे तो गुनगुने पानी में नींबू का रस या दालचीनी पाउडर मिलाकर पी सकते हैं। इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।

खाने से 30 मिनट पहले पिएं पानी अगर आपको ब्लड शुगर है तो सुबह नाश्ता, लंच, और डिनर से आधा घंटा पहले पानी पी सकते हैं। दरअसल, खाने से पहले पानी पीने से पाचन बेहतर होता है, जो ब्लड शुगर के स्पाइक्स को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इस समय पीया गया पानी भूख कंट्रोल करके ओवरईटिंग से भी बचाव करता है। आप इन तीनों समय1 गिलास पानी पिएं, लेकिन ऐसा करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि ज्यादा पानी नहीं पीना है।

भोजन के 1 घंटे बाद डायबिटीज रोगी कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं, पानी हमेशा भोजन के 1-2 घंटे बाद ही पिएं। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन धीमा हो सकता है, जो डायबिटीज रोगियों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। 1-2 घंटे बाद पानी पीने से ब्लड शुगर का अवशोषण बेहतर होता है।

दिन भर नियमित अंतराल पर हर 1-2 घंटे में थोड़ा-थोड़ा पानी पिएं। डायबिटीज मरीजों में डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर के कारण यूरीन ज्यादा निकलता है। लेकिन नियमित मात्रा में पानी पीने से किडनी पर दबाव कम पड़ता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। दिन में 2.5-3 लीटर पानी पिएं। पानी की बोतल पास रखें और सिप-सिप करके पिएं।

वर्कआउट से पहले और बाद में व्यायाम से 15-20 मिनट पहले और बाद में पानी पीना चाहिए। दरअसल, व्यायाम के दौरान शरीर से निकलने वाले पसीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जो डायबिटीज मरीजों के लिए नुकसानदायक होता है। पानी पीने से मांसपेशियों को ऊर्जा मिलती है और ब्लड शुगर स्थिर बना रहता है। रोजाना वर्कआउट से पहले और बाद में 1 गिलास पानी पीना चाहिए।

डायबिटीज रोगी बरतें ये सावधानियां -डायबिटीज रोगी सामान्य तौर पर करीब 3 लीटर पानी रोज पिएं, लेकिन अगर किडनी या हार्ट की समस्या है, तो डॉक्टर से पूछकर सही मात्रा का पता करें।

-सादा, साफ पानी सबसे अच्छा है। शक्कर युक्त ड्रिंक्स, सोडा, या जूस पीने से बचें।

-पानी में शक्कर नीं बल्कि खीरा, पुदीना, या दालचीनी डालकर स्वाद बढ़ाएं।

-प्यास, सूखा मुंह, या थकान डिहाइड्रेशन के संकेत हैं। तुरंत पानी पिएं।

-ओवरहाइड्रेशन से इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन हो सकता है। इसलिए ज्यादा मात्रा में भी पानी ना पिएं।

-अगर डायबिटीज के साथ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं, तो पानी की मात्रा और समय के लिए डॉक्टर से सलाह लें।