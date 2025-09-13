मरते इंसान की जिंदगी बचा सकता है CPR, एक्सपर्ट से जानें देने का तरीका right technique to give CPR when somebody faint due to cardiac arrest, हेल्थ टिप्स - Hindustan
right technique to give CPR when somebody faint due to cardiac arrest

मरते इंसान की जिंदगी बचा सकता है CPR, एक्सपर्ट से जानें देने का तरीका

CPR for heart attack or cardiac arrest: अगर कोई इंसान आपके सामने बेहोश हो गया है और उसकी सांस नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि उसे कार्डिएक अरेस्ट हुआ है। ऐसे में एम्बुलेंस बुलाने या अस्पताल ले जाने के साथ सीपीआर ट्रीटमेंट जरूर देना चाहिए। सिंपल स्टेप में जाने कैसे देंगे चेस्ट कंप्रेशन सीपीआर।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 01:38 PM
मरते इंसान की जिंदगी बचा सकता है CPR, एक्सपर्ट से जानें देने का तरीका

सीपीआर जिसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। एक लाइफ सेविंग टेक्निक है। जिसे उस इंसान को दिया जाता है जिसकी सांसे रुक गई हो और हार्टबीट चलनी बंद हो गई हो। इस टेक्निक की जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए। जिससे किसी भी इमरजेंसी में एक मरते इंसान को अस्पताल पहुंचने तक का समय मिल जाए और किसी की कीमती जान बच सके। सीपीआर एक टेक्निक है जिसमे बारे में वैसे तो ट्रेंड लोगों को ही जानकारी होती है। लेकिन जरा सी जागरुकता रखी जाए तो कोई भी इसे सीख सकता है। एक्सपर्ट ने बहुत ही आसान तरीके से सीपीआर करने को समझाया है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे पर जरूर जानें कि आखिर कैसे सीपीआर देते हैं।

सीपीआर के होते हैं 2 तरीके

सीपीआर दो तरीके के होते हैं। जिसमे से एक है सीने पर प्रेशर डालना और दूसरा है मुंह से मुंह में सांस देना। दूसरे प्रोसेस को करना मुश्किल है लेकिन आप पहले प्रोसेस को आसानी से कर सकते हैं और किसी की जान बचाने के लिए पहले तरह का सीपीआर देना भी कई बार पर्याप्त हो सकता है।

एक्सपर्ट से जानें जब कोई इंसान बेहोश हो जाए तो कैसे दें सीपीआर

अगर कोई इंसान आपके सामने बेहोश हो जाए तो उसे किसी सीधे प्लेन सख्त जगह पर लेटा देना चाहिए और इंसान के पैर को ऊपर की तरफ करना चाहिए। जिससे ब्लड का फ्लो हार्ट की तरफ रहे। अब उसे थपथपाकर देखना चाहिए। अगर इंसान होश में नहीं है तो उसकी सांसों को नाक से या कान के पीछे नीचे की तरफ दो उंगली लगाकर चेक करें। अगर सांस नहीं है तो फौरन उसे हाथ की मदद से सीने पर प्रेशर डालकर सीपीआर देना चाहिए।

कैसे दें सीपीआर

सीपीआर देने के लिए घुटनों के बल होकर दोनों हाथो को बिल्कुल सीधा रखा जाता है और हथेली की मदद से सीपीआर देते हैं। चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में हथेली को रखकर प्रेशर देते हैं। जिससे इंसान की हार्ट दोबारा से पंप करने लगे।

कितनी मात्रा में प्रेशर डालें कि हार्ट पम्प करने लगे

जब आप किसी को सीपीआर देते हैं तो पता होना चाहिए कि चेस्ट पर कितना जोर का प्रेशर डालना इफेक्टिव होगा। इसे समझने के लिए बहुत आसान तरीका है कि हार्ट हड्डियों के ढांचे में बंद रहता है। तो आपको इतना जोर का प्रेशर डालना है कि हड्डियों के अंदर हार्ट पंप करना शुरू कर दें। इसलिए पूरी ताकत लगाकर प्रेशर डालें।

कितनी बार सीपीआर देना चाहिए

हथेलियों से जब हार्ट को पंप करने के लिए प्रेशर डालना शुरू करते हैं तो उस वक्त टाइमिंग और रिपीटशन का बहुत महत्व रहता है। इसलिए रुकना नही है और लगतार एक मिनट के अंदर 60 से 100 बार कम्प्रेस करना है। जिससे इंसान का हार्ट पम्प करना शुरू कर सके।

