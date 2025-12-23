क्या बच्चों को चाय-कॉफी देना सही है? जानिए क्या कहता है विज्ञान और एक्सपर्ट्स

संक्षेप: Right Age For Kids To Drink Tea : कई बार बच्चे भी बड़ों को ऐसा करते देख पेरेंट्स से चाय-कॉफी पीने की जिद करने लगते हैं। लेकिन चाय के प्रति यह दीवानगी क्या वाकई बच्चों की सेहत के लिए कितनी सुरक्षित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटी सी आदत आपके बच्चे की सेहत पर क्या असर डाल सकती है?

ज्यादातर भारतीय घरों में दिन की शुरुआत से लेकर शाम की थकान मिटाने तक के लिए चाय और कॉफी की चुस्की ली जाती है। कई बार बच्चे भी बड़ों को ऐसा करते देख पेरेंट्स से चाय-कॉफी पीने की जिद करने लगते हैं। लेकिन चाय के प्रति यह दीवानगी क्या वाकई बच्चों की सेहत के लिए सुरक्षित है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटी सी आदत आपके बच्चे की सेहत पर क्या असर डाल सकती है? आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने इस विषय पर गहरा शोध करके स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि कैफीन बच्चों को वयस्कों से अलग तरह से प्रभावित करता है। यह नींद, भूख और यहां तक ​​कि बच्चों के विकास को भी प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं कि इस बारे में विज्ञान और डॉक्टर क्या सलाह देते हैं।

विज्ञान के अनुसार कैफीन का बच्चों पर असर चाय हो या कॉफी, दोनों में कैफीन (Caffeine) की मात्रा मौजूद होती है। बड़े लोगों के लिए भले ही यह एनर्जी बूस्टर हो सकती है, लेकिन बच्चों के लिए हानिकारक है। बच्चों का शरीर कैफीन को बड़े लोगों की तरह पचाने के लिए नहीं बना होता। यह एक उत्तेजक पदार्थ है, जिसका अर्थ है कि यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है। बता दें, कॉफी में चाय की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक कैफीन होता है। बच्चों में यह घबराहट, नींद में कमी, दिल की धड़कन तेज होना और पेट खराब होने का कारण बन सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, बच्चों के लिए, विशेषकर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, यह अच्छा पेय नहीं है। अधिकांश बाल रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों को बचपन में चाय और कॉफी जैसे कैफीनयुक्त पेय बिल्कुल नहीं पीने चाहिए।

बच्चों को क्यों नहीं देनी चाहिए चाय या कॉफी? नींद में खलल-कैफीन के उत्तेजक प्रभाव से बच्चों की नींद प्रभावित हो सकती है। जिससे उनके विकास पर असर पड़ता है। आसान शब्दों में समझें तो कैफीन बच्चों की नींद की क्वालिटी खराब करता है, जो बच्चों की ग्रोथ, इम्यूनिटी और इमोशनल हेल्थ के लिए जरूरी है।

आयरन के अवशोषण में कमी- चाय में मौजूद 'टैनिन' शरीर में कैल्शियम और आयरन के अवशोषण (Absorption) को 60 प्रतिशत तक रोकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। यह प्रभाव मुख्य रूप से भोजन के तुरंत बाद चाय पीने से होता है, जिससे लंबे समय में हड्डियों की कमजोरी (ऑस्टियोपोरोसिस) और एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है।

घबराहट और चिड़चिड़ापन- चाय-कॉफी में कैफीन होता है, जो बच्चों में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, हार्ट रेट बढ़ना और एंग्जायटी पैदा कर सकता है। छोटे बच्चों का शरीर कैफीन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है।

शुगर और आदत- अक्सर चाय-कॉफी में शुगर मिलाई जाती है, जो दांत खराब करने और मोटापे का कारण बनती है। साथ ही, जल्दी आदत पड़ सकती है और विड्रॉल सिम्प्टम्स हो सकते हैं।

कब तक करें अवॉइड? हालिया रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स और विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि बच्चों को खासकर छोटी उम्र में, चाय और कॉफी देना सुरक्षित नहीं है। कैफीन की वजह से ये ड्रिंक्स बच्चों के विकासशील दिमाग और शरीर पर बुरा असर डाल सकती हैं। डॉ फॉक्स ऑनलाइन फार्मेसी की डॉ डेबोरा ली ने हफपोस्ट यूके को बताया कि शिशुओं, छोटे बच्चों और किशोरों को कैफीन युक्त कोई भी खाद्य पदार्थ या पेय देना ठीक नहीं है। खासतौर पर ऐसे किशोर बच्चे, जिनकी उम्र 12 वर्ष या उससे कम होती हैं।

10 साल से कम- कुछ पीडियाट्रिशियन (जैसे डॉ. सईद मुजाहिद हुसैन) तो 10 साल से कम उम्र में सख्ती से मना करते हैं।

12-18 साल के टीनएजर्स- अगर इस उम्र के बच्चों को चाय देनी ही है तो बेहद सीमित मात्रा में दें। इस बात का ध्यान रखें कि रोजाना 100 एमजी कैफीन से ज्यादा नहीं (यानी एक कप कॉफी या 2-3 कप टी)। एनर्जी ड्रिंक्स तो बिल्कुल अवॉइड करें।

क्या हैं चॉय-कॉफी के बेहतर विकल्प ? दूध, फ्रूट जूस, हर्बल टी (कैफीन-फ्री जैसे कैमोमाइल या पेपरमिंट) या सादा पानी दें। अगर बच्चा बड़ा हो रहा है और जिद करता है, तो बहुत हल्की और कम कैफीन वाली टी ट्राई करें, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ऐसा करें।