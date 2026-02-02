Hindustan Hindi News
सावधान! सुबह की अकड़न को मामूली समझने की ना करें गलती, हो सकती है आर्थराइटिस का शुरुआती लक्षण

Rheumatoid Arthritis Awareness Day 2026 : यह एक गंभीर स्थिति है जो जोड़ों की परत को नष्ट करके दर्द, सूजन और अकड़न की समस्या पैदा कर सकती है। समय पर इलाज और निदान इस रोग के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होता हैं।

Feb 02, 2026 08:24 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
अक्सर कई बार सुबह उठते ही शरीर में महसूस होने वाली हल्की अकड़न या उंगलियों के जोड़ में महसूस होने वाले मामूली दर्द को यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह 'शायद गलत पोजीशन में सोने का नतीजा होगा'। लेकिन जब यह मामूली सी लगने वाली अकड़न घंटों तक बनी रहे और जोड़ों में हल्की गर्माहट महसूस होने लगे, तो यह महज थकान नहीं बल्कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस (RA) की शुरुआत हो सकती है। जी हां, देशभर में हर साल 2 फरवरी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस (RA) जागरूकता दिवस 2026 मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ऑटोइम्यून बीमारी, इसके लक्षणों और इसके साथ जीने वाले लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बता दें, यह एक गंभीर स्थिति है जो जोड़ों की परत को नष्ट करके दर्द, सूजन और अकड़न की समस्या पैदा कर सकती है। समय पर इलाज और निदान इस रोग के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होता हैं। आईएसआईसी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के रुमेटोलॉजिस्ट डॉ. संजीव कपूर से आइए जानते हैं आखिर क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और क्या हैं इसके शुरुआती लक्षण।

बीमारी को समझें: यह कितनी आम है और क्यों जरूरी है ध्यान देना

सुबह उठते समय जोड़ों में अकड़न महसूस होना अक्सर उम्र बढ़ने या ज्यादा काम करने का नतीजा मानकर अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन जब सुबह की ये अकड़न 30 मिनट से ज्यादा समय तक बनी रहे और रोज होने लगे, तो यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस (RA) का शुरुआती संकेत भी हो सकता है।

क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस

रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक पुरानी ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से खुद के जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और धीरे-धीरे नुकसान होने लगता है। भारत में लगभग 0.5 से 1 प्रतिशत वयस्क इस बीमारी से प्रभावित हैं, लेकिन कई मामलों में शुरुआती दौर में इसकी पहचान नहीं हो पाती।

ऐसा क्यों होता है?

RA में जोड़ों के अंदर सूजन बढ़ जाती है, खासकर लंबे समय तक आराम करने के बाद, जैसे रात की नींद के दौरान। इसी कारण सुबह दर्द और अकड़न ज्यादा महसूस होती है, जो धीरे-धीरे चलने-फिरने से कम होती जाती है।

रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जोखिम बढ़ाने वाले कारण

कुछ कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस का खतरा बढ़ा सकते हैं-

-परिवार में किसी को ऑटोइम्यून बीमारी होना

-धूम्रपान करना या लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहना

-खासकर महिलाओं में होने वाले हार्मोनल बदलाव

-लगातार तनाव और कमजोर इम्यून सिस्टम

शुरुआती लक्षण जिन पर ध्यान देना जरूरी है

-सुबह उंगलियों, कलाई, घुटनों या टखनों में लगातार अकड़न

-शरीर के दोनों तरफ एक-जैसे जोड़ों में सूजन, गर्माहट या दर्द

-ज्यादा थकान, शरीर में दर्द और हमेशा अस्वस्थ सा महसूस होना

-रोजमर्रा के कामों में परेशानी, जैसे चीज पकड़ना, कपड़ों के बटन लगाना या चलने में दिक्कत

ये लक्षण धीरे-धीरे आते हैं और कभी कम तो कभी ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।

किन लोगों में होता है जोखिम का खतरा ज्यादा

कुछ लोगों में RA होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है-

-महिलाएं, क्योंकि उनमें यह बीमारी पुरुषों की तुलना में ज्यादा पाई जाती है

-30 से 60 साल की उम्र के लोग, हालांकि यह किसी भी उम्र में हो सकती है

-जिनके परिवार में किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहा हो

-धूम्रपान करने वाले लोग, जिनमें बीमारी ज्यादा गंभीर हो सकती है

-लंबे समय तक इलाज न कराए गए जोड़ों की सूजन वाले लोग

-समय पर जोखिम पहचानना जल्दी जांच और इलाज में मदद करता है।

समय पर इलाज और देखभाल क्यों जरूरी है

रूमेटॉइड आर्थराइटिस से राहत पाने के लिए रोग की जल्दी पहचान सबसे अहम होती है। अगर जोड़ों की अकड़न और दर्द लगातार बना रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। जांच के लिए खून की जांच, एक्स-रे या अन्य स्कैन किए जा सकते हैं। इलाज का उद्देश्य सूजन कम करना, दर्द से राहत देना और जोड़ों को नुकसान से बचाना होता है, जिसमें दवाइयां, फिजियोथेरेपी और जीवनशैली में बदलाव शामिल हैं।

शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने से जोड़ों को स्थायी नुकसान हो सकता है और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। सही समय पर इलाज से RA के मरीज भी सक्रिय और सामान्य जीवन जी सकते हैं। सुबह की अकड़न कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रोज सहते रहें। यह आपके शरीर का मदद मांगने का तरीका हो सकता है। समय पर डॉक्टर से सलाह लेना जोड़ों की सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है।

