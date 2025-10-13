सुबह चाय/कॉफी पीने के बाद ही साफ होता है पेट? तो आपको हो सकती है ये गंभीर बीमारी!

अगर बिना चाय या कॉफी पीए आपका पेट भी खुलकर साफ नहीं होता है, तो ये एक गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है। आइए जानते हैं न्यूट्रीशनिस्ट का इसपर क्या कहना है।

ज्यादातर भारतीय डेली बेसिस पर चाय या कॉफी का सेवन करते हैं। इनमें से कई को तो चाय/कॉफी की ऐसी लत होती है कि सुबह उठते ही उन्हें सबसे पहले यही चाहिए होती हैं। कई लोग तो इतना तक कहते हैं कि बिना चाय या कॉफी के उनका पेट ठीक से साफ ही नहीं होता है। अगर आपके साथ भी यही हाल है, तो इसे नॉर्मल समझकर नजरंदाज करना भारी पड़ सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट कंचन नय्यर ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए साझा किया है कि कैसे आपकी ये एक छोटी सी आदत, किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

छिपी हो सकती है गंभीर समस्या न्यूट्रीशनिस्ट कंचन कहती हैं कि यदि आप सुबह अपना पेट साफ करने के लिए चाय या कॉफी पर निर्भर रहते हैं, तो ये क्रॉनिक कांस्टिपेशन का लक्षण हो सकता है। क्रॉनिक कांस्टिपेशन तब कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का पेट हफ्ते में 3 या उससे कम बार ही साफ हो। चाय या कॉफी पर निर्भर रहना दिखाता है कि आपका डाइजेशन यानी पाचन काफी कमजोर है। लंबे समय तक यदि आप ऐसा ही करते आ रहे हैं, तो ये आपके शरीर की नेचुरल सिग्नल देने की ताकत को खत्म कर सकता है, जिसकी वजह से बिना चाय या कॉफी के मोशन आना मुश्किल लगता है।

कैसे समस्या बनती हैं चाय-कॉफी? न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि सुबह की शुरुआत कॉफी के साथ करने पर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने लगती है। इस वजह से कब्ज की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक जब आप कॉफी या चाय पर निर्भर रहते हैं, तो ये आपके पाचन की गति को भी धीमा करता है, जिससे समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको अल्सर, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की समस्या रहती है, तो खाली पेट चाय या कॉफी का सेवन और भी खतरनाक हो सकता है।