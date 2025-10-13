Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थRelying on Tea or Coffee for Bowel Movement? You Might Have Chronic Constipation

सुबह चाय/कॉफी पीने के बाद ही साफ होता है पेट? तो आपको हो सकती है ये गंभीर बीमारी!

अगर बिना चाय या कॉफी पीए आपका पेट भी खुलकर साफ नहीं होता है, तो ये एक गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है। आइए जानते हैं न्यूट्रीशनिस्ट का इसपर क्या कहना है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 06:27 AM
सुबह चाय/कॉफी पीने के बाद ही साफ होता है पेट? तो आपको हो सकती है ये गंभीर बीमारी!

ज्यादातर भारतीय डेली बेसिस पर चाय या कॉफी का सेवन करते हैं। इनमें से कई को तो चाय/कॉफी की ऐसी लत होती है कि सुबह उठते ही उन्हें सबसे पहले यही चाहिए होती हैं। कई लोग तो इतना तक कहते हैं कि बिना चाय या कॉफी के उनका पेट ठीक से साफ ही नहीं होता है। अगर आपके साथ भी यही हाल है, तो इसे नॉर्मल समझकर नजरंदाज करना भारी पड़ सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट कंचन नय्यर ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए साझा किया है कि कैसे आपकी ये एक छोटी सी आदत, किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

छिपी हो सकती है गंभीर समस्या

न्यूट्रीशनिस्ट कंचन कहती हैं कि यदि आप सुबह अपना पेट साफ करने के लिए चाय या कॉफी पर निर्भर रहते हैं, तो ये क्रॉनिक कांस्टिपेशन का लक्षण हो सकता है। क्रॉनिक कांस्टिपेशन तब कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का पेट हफ्ते में 3 या उससे कम बार ही साफ हो। चाय या कॉफी पर निर्भर रहना दिखाता है कि आपका डाइजेशन यानी पाचन काफी कमजोर है। लंबे समय तक यदि आप ऐसा ही करते आ रहे हैं, तो ये आपके शरीर की नेचुरल सिग्नल देने की ताकत को खत्म कर सकता है, जिसकी वजह से बिना चाय या कॉफी के मोशन आना मुश्किल लगता है।

कैसे समस्या बनती हैं चाय-कॉफी?

न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि सुबह की शुरुआत कॉफी के साथ करने पर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने लगती है। इस वजह से कब्ज की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक जब आप कॉफी या चाय पर निर्भर रहते हैं, तो ये आपके पाचन की गति को भी धीमा करता है, जिससे समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको अल्सर, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की समस्या रहती है, तो खाली पेट चाय या कॉफी का सेवन और भी खतरनाक हो सकता है।

फिर क्या है समस्या का समाधान?

अगर आपको भी कब्ज की समस्या है या बिना चाय कॉफी के पेट साफ नहीं होता है, तो आपको अपनी डाइट में सुधार करने की जरूरत है। न्यूट्रीशनिस्ट कंचन सलाह देती हैं कि आप अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ा दें। खूब सारे फल, सब्जियां, दालें और अनाज खाएं। कम से कम दिन में 25-30 ग्राम फाइबर खाने का नियम रखें। इसके अलावा दिन में कम से कम 10-12 गिलास पानी जरूर पीएं।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
