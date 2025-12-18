बचा हुआ चावल दोबारा गर्म करना सुरक्षित है या खतरनाक? जानें एक्सपर्ट की राय

संक्षेप: अक्सर लोग बचे हुए चावल को दोबारा गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉ. एमी शाह के अनुसार, गलत तरीके से रखा गया चावल आपको बीमार कर सकता है और अस्पताल तक पहुंचा सकता है।

बचा हुआ चावल दोबारा खाना भारतीय घरों, होटल्स और कैंटीन-मैस में बेहद आम है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि चावल को बस गर्म कर लेने से वह पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉ. एमी शाह के अनुसार, चावल को गलत तरीके से स्टोर करना सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। कई मामलों में यह साधारण पेट खराब होने से लेकर गंभीर फूड पॉइजनिंग तक का कारण बन सकता है। खासतौर पर तब, जब पका हुआ चावल घंटों तक कमरे के तापमान पर पड़ा रहता है।

डॉ. एमी शाह कहती हैं, 'गलत तरीके से स्टोर किया गया चावल आपको बीमार कर सकता है और कुछ मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ सकती है।'

चावल को फ्रिज में रखना कब फायदेमंद होता है? डॉ. शाह के अनुसार, चावल पकने के बाद अगर उसे जल्दी ठंडा करके फ्रिज में रख दिया जाए तो यह सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि कुछ हद तक फायदेमंद भी हो सकता है। ऐसा करने से चावल में मौजूद कुछ स्टार्च रेसिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है जो—

गट हेल्थ को सपोर्ट करता है।

ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकता है।

आंतों के अच्छे बैक्टीरिया (Microbiome) के लिए फायदेमंद होता है। यानी, रातभर फ्रिज में रखा गया चावल अगर अगले दिन अच्छी तरह गर्म करके खाया जाए, तो वह तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माना जाता है।

सबसे खतरनाक गलती क्या है? डॉ. एमी शाह साफ तौर पर कहती हैं, ‘चावल को पूरे दिन कमरे के तापमान पर छोड़ देना बेहद खतरनाक है। भले ही आप पहले बच गए हों, लेकिन एक बार भी Bacillus cereus से इंफेक्शन हुआ, तो पछताना पड़ेगा।’

Bacillus cereus एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पके हुए चावल में तेजी से पनपता है। यह बैक्टीरिया गर्म करने पर भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता और तेज उल्टी, डायरिया, पेट दर्द और गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है।