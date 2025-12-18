Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थReheating leftover rice is healthy or not Nutritionist Dr Amy Shah explains
बचा हुआ चावल दोबारा गर्म करना सुरक्षित है या खतरनाक? जानें एक्सपर्ट की राय

बचा हुआ चावल दोबारा गर्म करना सुरक्षित है या खतरनाक? जानें एक्सपर्ट की राय

संक्षेप:

अक्सर लोग बचे हुए चावल को दोबारा गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉ. एमी शाह के अनुसार, गलत तरीके से रखा गया चावल आपको बीमार कर सकता है और अस्पताल तक पहुंचा सकता है।

Dec 18, 2025 08:37 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बचा हुआ चावल दोबारा खाना भारतीय घरों, होटल्स और कैंटीन-मैस में बेहद आम है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि चावल को बस गर्म कर लेने से वह पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉ. एमी शाह के अनुसार, चावल को गलत तरीके से स्टोर करना सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। कई मामलों में यह साधारण पेट खराब होने से लेकर गंभीर फूड पॉइजनिंग तक का कारण बन सकता है। खासतौर पर तब, जब पका हुआ चावल घंटों तक कमरे के तापमान पर पड़ा रहता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डॉ. एमी शाह कहती हैं, 'गलत तरीके से स्टोर किया गया चावल आपको बीमार कर सकता है और कुछ मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ सकती है।'

चावल को फ्रिज में रखना कब फायदेमंद होता है?

डॉ. शाह के अनुसार, चावल पकने के बाद अगर उसे जल्दी ठंडा करके फ्रिज में रख दिया जाए तो यह सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि कुछ हद तक फायदेमंद भी हो सकता है। ऐसा करने से चावल में मौजूद कुछ स्टार्च रेसिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है जो—

  • गट हेल्थ को सपोर्ट करता है।
  • ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकता है।
  • आंतों के अच्छे बैक्टीरिया (Microbiome) के लिए फायदेमंद होता है।

यानी, रातभर फ्रिज में रखा गया चावल अगर अगले दिन अच्छी तरह गर्म करके खाया जाए, तो वह तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माना जाता है।

सबसे खतरनाक गलती क्या है?

डॉ. एमी शाह साफ तौर पर कहती हैं, ‘चावल को पूरे दिन कमरे के तापमान पर छोड़ देना बेहद खतरनाक है। भले ही आप पहले बच गए हों, लेकिन एक बार भी Bacillus cereus से इंफेक्शन हुआ, तो पछताना पड़ेगा।’

Bacillus cereus एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पके हुए चावल में तेजी से पनपता है। यह बैक्टीरिया गर्म करने पर भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता और तेज उल्टी, डायरिया, पेट दर्द और गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है।

ये भी पढ़ें:सब्जियां धोने के लिए बेकिंग सोडा सही या गलत? सच्चाई जानें

चावल को सुरक्षित तरीके से कैसे खाएं?

  • पकने के बाद चावल को जल्दी ठंडा करें, 1–2 घंटे के अंदर फ्रिज में रखें और 24 घंटे के भीतर खा लें।
  • खाने से पहले अच्छी तरह भाप निकलने तक गर्म करें और दिनभर बाहर रखा चावल बिल्कुल ना खाएं।

नोट: बचा हुआ चावल दोबारा खाना तभी सुरक्षित है जब उसे सही तरीके से स्टोर किया गया हो। थोड़ी सी लापरवाही गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लेना बेहतर है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips Healthy Eating Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।