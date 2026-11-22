नाइट शिफ्ट करते हैं तो हो जाएं सावधान! रोजाना रात में काम करने से बदल सकती है दिल की बनावट
नाइट शिफ्ट करना कई लोगों को पसंद होता है और कई लोगों की मजबूरी होती है लेकिन क्या आप जानते हैं इससे सेहत पर क्या असर पड़ता है। आइये जानते हैं नाइट शिफ्ट की वजह से दिल और शरीर पर क्या असर पड़ रहा है।
ऑफिस कल्चर में डे और नाइट दोनों शिफ्ट चलती हैं और कई लोग नाइट शिफ्ट अपने मन से लेते हैं। इनमें डॉक्टर, नर्स, सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी और बीपीओ सेक्टर से जुड़े लोग शामिल होते हैं या फिर जिन लोगों को शांति और रात में काम करना पसंद होता है। नाइट शिफ्ट करने से आपकी स्लीप साइकिल काफी खराब हो जाती है। आप दिन में कितना भी सो लीजिए लेकिन रात वाली नींद की बात ही अलग है और ऐसे में रातभर जागकर काम करना आपकी सेहत पर भी असर डालता है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि रिसर्च में सामने आया है। एक नई रिसर्च में सामने आया है कि लंबे समय तक नियमित रूप से नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों के दिल की बनावट में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
नाइट शिफ्ट को लेकर क्या कहती है नई रिसर्च
ब्रिटेन के UK Biobank ने 42,671 लोगों पर रिसर्च की, जिनकी औसत उम्र लगभग 52 साल थी। इनमें से 1,322 लोग नियमित रूप से रात की शिफ्ट में काम करते थे। रिसर्च में MRI तकनीक की मदद से लोगों के दिल की जांच की और उसकी बनावट और काम करने के तरीके को समझने की कोशिश की गई। इसमें पाया गया है कि रोजाना नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों की दिल के पम्पिंग चैम्बर पाइप और लोगों से थोड़े मोटे थे। दिल के कुछ हिस्से का आकार भी छोटा हो गया है।
दिल के साथ कोलेस्ट्रॉल पर भी असर
रिसर्च में यह भी सामने आया कि रात में काम करने वाले लोगों के खून में कुछ ऐसे बदलाव देखे गए, जो दिल की सेहत से जुड़े होते हैं। इन लोगों में DHA नाम का ओमेगा-3 फैटी एसिड कम पाया गया। यह फैटी एसिड दिल के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) से जुड़े कुछ लेवल में बदलाव, ट्राइग्लिसराइड्स और सूजन में भी बढ़ोतरी देखी गई।
क्यों पड़ रहा है दिल पर असर
दरअसल, हमारे शरीर में एक प्राकृतिक घड़ी होती है, जिसे बॉडी क्लॉक या सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये घड़ी हमारे सोने, जगने, पचाने या फिर अन्य जरूरी कामों के लिए शरीर को कंट्रोल करती है। जब आप रात में जागेंगे और दिन में सोएंगे तो आपका बॉडी क्लॉक का सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। पहले की रिसर्च में भी पाया गया है कि रात में काम करने वाले लोगों को दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा हो सकता है। साल 2025 में 23 अध्ययनों की समीक्षा में सामने आया कि दिन में काम करने वालों के मुकाबले नाइट शिफ्ट करने वालों में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा 13% ज्यादा था। वहीं, दिल की बीमारी से मौत होने की आशंका भी 27% अधिक पाई गई। हालांकि, नाइट शिफ्ट करने से घबराए नहीं बस अपनी सेहत का ख्याल रखें।
नाइट शिफ्ट करने के कुछ नुकसान
-शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है।
-ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।
-शरीर में सूजन बढ़ सकती है।
-ब्लड वेसेल्स के काम करने का तरीका बिगड़ हो सकता है।
-दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
नाइट शिफ्ट करने वाले लोग अपने दिल को कैसे सुरक्षित रखें?
- पर्याप्त नींद लें: नाइट शिफ्ट के बाद रोजाना पर्याप्त और अच्छी नींद लेने की कोशिश करें।
- बैलेंस डाइट लें: खाने में फल, हरी सब्जियां, दालें और पौष्टिक चीजें शामिल करें।
- एक्सरसाइज करें: रोजाना कुछ समय टहलने या एक्सरसाइज के लिए निकालें।
- वजन कंट्रोल रखें: बढ़ते वजन को नजरअंदाज न करें।
- धूम्रपान से बचें: स्मोकिंग दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है।
- नियमित जांच कराएं: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की समय-समय पर जांच करवाएं।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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