सुपरफूड है लाल केला, यहां जानें पोषण से लेकर स्वास्थ्य तक के अनोखे फायदे!

हरे और लाल केले के बारे में सभी जानते हैं और लगभग हर भारतीय रसोई में इनका इस्तेमाल भी होता है, क्या आप लाल केले के बारे में जानते हैं? लाल केला एक विशेष प्रकार का केला है जिसका छिलका लाल रंग का होता है। इसका स्वाद मीठा और बेरी जैसा होता है जो इसे ताजगी और अनूठा स्वाद प्रदान करता है। पीले केले की तुलना में, लाल केले में अधिक विटामिन C और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो इसे और भी ज्यादा पौष्टिक बनाते हैं। इसे खाने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, यहां जानें।

हृदय के लिए लाभकारी: लाल केले में पोटैशियम प्रचुर मात्रा में होता है जो हृदय स्वास्थ्य और रक्तचाप को नियंत्रित करता है।

पाचन में सुधार: लाल केले में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज से भी राहत देता है।

एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर: ये एंटीऑक्सिडेंट्स (बीटा-कैरोटीन और लाइकोपीन) से भरपूर होता है जो शरीर को मुक्त कणों से बचाते हैं और उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम करते हैं।

वजन प्रबंधन में सहायक: लाल केले का सेवन वजन प्रबंधन में सहायक हो सकता है क्योंकि यह कम कैलोरी और अधिक फाइबर युक्त होता है।

एनीमिया से बचाव: इसके अलावा, लाल केले में आयरन और विटामिन B6 भी होता है जो एनीमिया से लड़ने और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

डायबिटीज में सहायक: लाल केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो शुगर लेवल को संतुलित रखता है।

आंखों के लिए फायदेमंद: लाल केले में मौजूद विटामिन A दृष्टि को सुधारने में सहायक है।

इम्यूनिटी बूस्टर: विटामिन C की उच्च मात्रा के कारण लाल केले इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायक होते हैं, साथ ही ये तत्काल ऊर्जा भी प्रदान करते हैं।