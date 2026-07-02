Normal Delivery: जल्दी भरेंगे टांके और दर्द भी होगा कम, नई मॉम्स के लिए टिप्स
नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर टांके लगे हैं, तो उनकी सही देखभाल रिकवरी को आसान बना सकती है। थोड़ी-सी सावधानी दर्द और संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद करती है। जानिए डॉक्टर द्वारा बताए गए जरूरी देखभाल के टिप्स।
नॉर्मल डिलीवरी के बाद मां के शरीर को पहले जैसा होने में थोड़ा समय लगता है। इस दौरान अगर टांके लगे हों, तो शुरुआती कुछ दिन काफी सेंसेटिव हो सकते हैं। बैठने, चलने, उठने या शौचालय जाने के समय हल्का दर्द और असहजता महसूस होना सामान्य है, लेकिन सही देखभाल ना करने पर यही परेशानी इंफेक्शन का कारण भी बन सकती है।
कई नई मांएं बच्चे की देखभाल में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपनी रिकवरी पर ध्यान ही नहीं देतीं। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. वैदेही मराठे के अनुसार, कुछ आसान आदतों को अपनाकर टांकों को जल्दी भरने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद टांकों की सही देखभाल कैसे करें, ताकि रिकवरी आरामदायक और सुरक्षित हो सके।
नॉर्मल डिलीवरी के बाद टांकों की देखभाल कैसे करें?
- साफ और सूखा रखें: जहां टांके लगे हैं, उस हिस्से को हमेशा साफ और सूखा रखने की कोशिश करें। गंदगी या ज्यादा नमी रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सफाई का खास ध्यान रखें।
- हर बार टॉयलेट जाने के बाद हल्के गुनगुने पानी से सफाई करें: शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद उस जगह को हल्के गुनगुने पानी से धोएं। इसके बाद साफ और मुलायम कपड़े या टिश्यू से धीरे-धीरे थपथपाकर सुखाएं। जोर से रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे टांकों पर दबाव पड़ सकता है।
- सेनेटरी पैड समय-समय पर बदलें: डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक रक्तस्राव होना सामान्य है। ऐसे में सेनेटरी पैड को लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। समय-समय पर पैड बदलने से इंफेक्शन का खतरा कम होता है और सफाई बनी रहती है।
- सूती और ढीले कपड़े पहनें: बहुत टाइट कपड़े ना पहनें। हमेशा सूती और ढीले अंडर गारमेंट्स पहनें। इससे त्वचा को हवा मिलती है और टांके जल्दी भरने में मदद मिलती है।
- कब्ज से बचें: अगर कब्ज होगी, तो शौच के समय ज्यादा जोर लगाना पड़ सकता है, जिससे टांकों पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए खाने में फाइबर वाली चीजें शामिल करें, जैसे फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज। साथ ही दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहें।
- बिना सलाह कोई दवा या मलहम ना लगाएं: कई लोग दर्द या जलन कम करने के लिए अपनी तरफ से कोई भी मलहम या दवा लगा लेते हैं। ऐसा करने से बचें। हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी दवा या क्रीम का इस्तेमाल करें।
- इन लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर ना करें: अगर टांकों वाली जगह पर बहुत ज्यादा दर्द हो, बदबू आने लगे, मवाद निकले, ज्यादा सूजन हो या बुखार आए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
नोट: यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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