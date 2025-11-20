Hindustan Hindi News
दुनिया का यह अजीब फल बन रहा है न्यू-एज सुपरफूड, जानें इसके गजब के फायदे

संक्षेप: यह ट्रॉपिकल रैम्बूटन फल दिखने में भले ही अनोखा लगे, लेकिन इसके भीतर छुपे पोषक तत्व शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह फल हेल्थ के लिए बेहद लाभदायक है।

Thu, 20 Nov 2025 11:34 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
रैम्बूटन (Rambutan) एक ट्रॉपिकल फल है जो बाहर से बालों वाला और अंदर से लीची जैसा नरम, रसीला और मीठा होता है। भारत में यह बहुत आम नहीं है लेकिन हाल के वर्षों में इसके अनोखे स्वाद और हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से यह तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस फल में विटामिन C, मैंगनीज, आयरन, डाइटरी फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करने से लेकर स्किन ग्लो बढ़ाने तक कई तरह से फायदेमंद होते हैं। रैम्बूटन में मौजूद प्राकृतिक शुगर शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है, जबकि इसमें पाए जाने वाले फाइबर पाचन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर को हाइड्रेशन मिलता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और ब्लड हेल्थ भी बेहतर होती है।

अगर आप अपने डेली डाइट में कोई ऐसा फल शामिल करना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भरपूर भी हो तो रैम्बूटन इसके लिए एक शानदार विकल्प है।

रैम्बूटन फल के प्रमुख फायदे

  • इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है: रैम्बूटन में विटामिन C की मात्रा बहुत अधिक होती है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह मौसमी संक्रमण से बचाने में सहायक है।
  • पाचन तंत्र को बेहतर करता है: इसके फाइबर कंटेंट से कब्ज, ब्लोटिंग और गैस की समस्या में राहत मिलती है। यह स्वस्थ गट माइक्रोबायोम को समर्थन देता है।
  • स्किन और हेयर के लिए फायदेमंद: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को ग्लोइंग बनाते हैं और एजिंग के लक्षण कम करते हैं। आयरन की मात्रा हेयर हेल्थ को सपोर्ट करती है।
  • एनर्जी बूस्टर: रैम्बूटन में नेचुरल शुगर शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। यह थकान कम करता है और एक्टिव रहने में मदद करता है।

  • शरीर को हाइड्रेट रखता है: यह फल लगभग 80% पानी से भरपूर होता है जो गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचाता है।
  • ब्लड हेल्थ सुधारता है: इसमें पाया जाने वाला आयरन एनीमिया से बचाने में मदद कर सकता है। ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर बनाता है।

