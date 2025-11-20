दुनिया का यह अजीब फल बन रहा है न्यू-एज सुपरफूड, जानें इसके गजब के फायदे

रैम्बूटन (Rambutan) एक ट्रॉपिकल फल है जो बाहर से बालों वाला और अंदर से लीची जैसा नरम, रसीला और मीठा होता है। भारत में यह बहुत आम नहीं है लेकिन हाल के वर्षों में इसके अनोखे स्वाद और हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से यह तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस फल में विटामिन C, मैंगनीज, आयरन, डाइटरी फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करने से लेकर स्किन ग्लो बढ़ाने तक कई तरह से फायदेमंद होते हैं। रैम्बूटन में मौजूद प्राकृतिक शुगर शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है, जबकि इसमें पाए जाने वाले फाइबर पाचन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर को हाइड्रेशन मिलता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और ब्लड हेल्थ भी बेहतर होती है।