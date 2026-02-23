परंपरा की मिठास या सेहत का विज्ञान : रमजान में खजूर से ही क्यों खोला जाता है रोजा ? जानें मिलते हैं क्या 5 फायदे
Reasons Why Muslims break their Ramadan fast with dates : जब दिन भर की भूख और प्यास के बाद शरीर का एनर्जी लेवल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है, तब खजूर का एक दाना कुदरती 'पावर बूस्टर' की तरह काम करता है।
अगर अब तक आपको भी यही लगता रहा है कि रमजान के पाक महीने में इफ्तार के दस्तरख्वान पर मौजूद खजूर सिर्फ एक सुन्नत या परंपरा भर है, तो आप बिल्कुल गलत है। इफ्तारी के दौरान खजूर का सेवन ना सिर्फ व्यक्ति को रूहानी सुकून देता है बल्कि जिस्मानी ताकत से भी भर देता है। जब दिन भर की भूख और प्यास के बाद शरीर का एनर्जी लेवल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है, तब खजूर का एक दाना कुदरती 'पावर बूस्टर' की तरह काम करता है। सीके बिरला हॉस्पिटल की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डॉ. दीपाली शर्मा से जानते हैं कि इफ्तार में खजूर खाने से सेहत को क्या 5 बड़े फायदे मिलते हैं।
1. तुरंत एनर्जी
12–16 घंटे भूखे-प्यासे रहने के बाद शरीर को तुरंत ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे में खजूर में मौजूद प्राकृतिक शुगर जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जल्दी खून में घुलकर शरीर को ताकत देते हैं। जिससे कमजोरी, चक्कर या अचानक शुगर गिरने जैसी दिक्कतें कम हो सकती हैं।
2. पाचन तंत्र के लिए बेहतर
लंबे समय तक कुछ न खाने के बाद अगर सीधे भारी भोजन खा लिया जाए तो गैस, एसिडिटी या पेट दर्द हो सकता है। खजूर नरम और हल्का होता है, इसलिए पेट पर ज्यादा बोझ नहीं डालता। यह धीरे-धीरे पाचन क्रिया को फिर से एक्टिव करने में मदद करता है। यह खाली पेट को भारी भोजन पचाने के लिए तैयार करता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर रखता है।
3. पोषक तत्वों से भरपूर
खजूर सिर्फ मीठा फल नहीं है। इसमें फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने, पाचन सुधारने और दिन भर की थकान दूर करने में मदद करते हैं।
4. दिल और दिमागी सेहत
खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की सूजन कम करने और दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा अरब क्षेत्रों में खजूर सदियों से मुख्य आहार का हिस्सा रहा है। सऊदी अरब और आसपास के इलाकों में यह आसानी से उपलब्ध और पोषण से भरपूर फल था, इसलिए इफ्तार में इसे शामिल करना एक व्यावहारिक और परंपरागत आदत बन गया।
5. ओवरईटिंग से बचाता है
इफ्तार के समय बहुत तेज भूख लगी होती है, जिसकी वजह से जरूरत से ज्यादा खा लेने का खतरा बना रहता है। लेकिन इफ्तार से पहले 2–3 खजूर खाने से भूख थोड़ी शांत हो जाती है, जिससे आप संतुलित और नियंत्रित मात्रा में खाना खा पाते हैं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।