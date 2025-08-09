रक्षाबंधन पर डायबिटीज बढ़ने की नहीं रहेगी टेंशन, भाई का मुंह मीठा करवाने के लिए चुनें 5 बेस्ट शुगर फ्री ऑप्शन rakshabandhan 2025 health tips to control blood sugar during rakhi 5 best sugar free options for diabetic patientbrother, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थrakshabandhan 2025 health tips to control blood sugar during rakhi 5 best sugar free options for diabetic patientbrother

रक्षाबंधन पर डायबिटीज बढ़ने की नहीं रहेगी टेंशन, भाई का मुंह मीठा करवाने के लिए चुनें 5 बेस्ट शुगर फ्री ऑप्शन

अगर आपके भाई को भी डायबिटीज है तो इस रक्षाबंधन उसका मुंह मीठा करवाने के लिए हेल्दी ऑप्शन को चुनें। आइए जानते हैं कैसे मीठे की क्रेविंग को कम करके डायबिटीज रोगी अपने राखी सेलिब्रेशन को बना सकते हैं खास।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 10:55 AM
share Share
Follow Us on
रक्षाबंधन पर डायबिटीज बढ़ने की नहीं रहेगी टेंशन, भाई का मुंह मीठा करवाने के लिए चुनें 5 बेस्ट शुगर फ्री ऑप्शन

हिंदू धर्म में हर शुभ काम करते समय मुंह मीठा करवाने का रिवाज सदियों पुराना है। रक्षाबंधन 2025 का पर्व भी रिश्तों के साथ मुंह में भी मिठास घोलता है। मिठाई के ब‍िना रक्षाबंधन की रस्‍म अधूरी मानी जाती है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रेशम का धागा बांधकर उनका मुंह मीठा करवाने के लिए लड्डू, बर्फी, चॉकलेट, रसगुल्ले और घेवर जैसी कई अलग-अलग तरह की मिठाइयां लेकर आती हैं। लेकिन भाई अगर डायबिटीज रोगी है तो वो जी भरकर इन मिठाइयों का स्वाद नहीं ले पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि डायबिटीज रोगी जरा सी भी मिठाई खाएं, तो उनका शुगर लेवल तुंरत बढ़ जाता है। ऐसे में डायबिटिक लोगों को ज्यादातर त्योहारों पर अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। अगर आपके भाई को भी डायबिटीज है तो इस रक्षाबंधन उसका मुंह मीठा करवाने के लिए हेल्दी ऑप्शन को चुनें। आइए जानते हैं कैसे मीठे की क्रेविंग को कम करके डायबिटीज रोगी अपने राखी सेलिब्रेशन को बना सकते हैं खास।

रक्षाबंधन पर डायबिटीज रोगी ऐसे रखें स्वाद और सेहत का ख्याल

मेवे

डायबिटीज रोगी रक्षाबंधन के त्योहार पर मिठाइयों की जगह सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता का सेवन करें। सूखे मेवे फाइबर, हेल्दी फैट और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। आप मीठे की क्रेविंग को दूर करने के लिए इन्हें हल्का भूनकर गुड़ या खजूर के साथ मिलाकर खा सकते हैं।

शुगर फ्री मिठाई

डायबिटीज रोगी घर पर बने ओट्स-खजूर के लड्डू, स्टीविया खीर या फलों की चाट बनाकर खा सकते हैं। इन्हें नियंत्रित मात्रा में खाकर ब्लड शुगर को कंट्रोल रखा जा सकता है। स्टीविया प्राकृतिक रूप से ब्लड में शुगर को नियंत्रित रखता है। इस बात का ध्यान रखें कि कम मात्रा में स्टीविया का इस्तेमाल करें।

लौकी की बर्फी

लौकी की टेस्टी शुगर फ्री बर्फी भी भाई का शुगर लेवल कंट्रोल रखने में मदद कर सकती है। इसके लिए कद्दूकस की हुई लौकी को अच्छी तरह भूनकर उसमें खजूर का पेस्ट, दूध, इलायची पाउजर और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। मिश्रण के ठंडे होने पर उसे बर्फी की शेप में काटें।

डेट्स केक

शुगर कंट्रोल रखने के लिए आप डेट्स केक भी बना सकती हैं। इसके लिए 2 केले को मसलकर उसमें खजूर का पेस्ट और मक्खन डालें। अब एक दूसरे बाउल में रागी का आटा, बेकिंग सोडा और पाउडर डालकर छान लें। इन दोनों को मिक्स करके180 डिग्री पर बेक करें।

डार्क चॉकलेट

रक्षाबंधन पर अगर आप भाई को 'हेल्दी' मीठा खिलाना चाहते हैं तो डार्क चॉकलेट का विकल्प चुन सकते हैं। डार्क चॉकलेट डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद मानी जाती है। कई स्टडीज के अनुसार डार्क चॉकलेट इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है। इसके अलावा सीमित मात्रा में खाने पर यह वेट लॉस में भी फायदा पहुंचा सकती है।

Health Tips Raksha Bandhan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।