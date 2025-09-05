सिगरेट, तंबाकू और गुटखा की लत नहीं छूट रही? एक्सपर्ट का ये नुस्खा पहले ही दिन करेगा असर
अगर आपको सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी या ऐसी कोई भी चीजें खाने की आदत है, तो इसका इलाज आपकी रसोई में ही मौजूद है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी ने एक बड़ा ही सिंपल और कमाल का नुस्खा शेयर किया है।
नशा किसी भी तरह का हो सेहत के लिए बुरा ही होता है । ये जानते हुए भी कई लोगों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और खैनी जैसी चीजों की बुरी लत लग जाती है। एक समय के बाद ये लत इतनी बढ़ जाती है कि जो पहले दिन में दो सिगरेट पीते थे, बाद में पूरा-पूरा डब्बा ही खाली कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोग इन सभी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे कई लोग हैं जो रोज सोचते हैं कि दोबारा सिगरेट या गुटखे को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर ऐसी तलब उठती है कि कंट्रोल ही नहीं होता। 'द रौनक पॉडकास्ट' में आए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी ने एक बड़ा ही सिंपल और कमाल का नुस्खा शेयर किया है, जो ये बुरी लत छोड़ने में आपकी बड़ी मदद करेगा।
सिगरेट, तंबाकू छोड़ने का अचूक नुस्खा
अगर आपको सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी या ऐसी कोई भी चीजें खाने की आदत है, तो इसका इलाज आपकी रसोई में ही मौजूद है। सुभाष गोयल जी कहते हैं कि आपको बस थोड़ा सा अजवाइन लेना है और उसमें अच्छी तरह सेंधा नमक मिला लेना है। अब इन दोनों चीजों को ठीक तंबाकू की तरह अपने मुंह के अंदर रखें। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपकी सिगरेट, तंबाकू या गुटखे की लत दूर हो जाएगी।
कैसे काम करता है अजवाइन और सेंधा नमक?
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी कहते हैं कि जब आप मुंह में अजवाइन और सेंधा नमक रखते हैं, तो ये आपके मुंह का स्वाद बदल देता है। यानी अगले तीन घंटे तक आपको सिगरेट या तंबाकू का कोई स्वाद ही नहीं पता चलता। ऐसे में कोई सिगरेट पीता है, तो उसका मन हट जाता है और जो इंसान दिन में बीस सिगरेट पी रहा था, वो घटकर दो-तीन सिगरेट पर आ जाता है। जब आप ऐसा नियमित करते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी लत दूर हो जाती है। इससे खाने का स्वाद भी बेहतर आता है और आपका दिमाग भी पहले से फ्रेश महसूस होता है।
