Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थQueen of Fruits Mangosteen Amazing Health Benefits Mangosteen ke fayde

सेहत का खजाना: फलों की रानी मैंगोस्टीन के हैरान कर देने वाले फायदे!

संक्षेप: मैंगोस्टीन को 'फलों की रानी' कहा जाता है। यह फल जितना स्वादिष्ट है, उतना ही पौष्टिक भी। यहां जानें इसके चमत्कारी फायदे।

Thu, 16 Oct 2025 10:13 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सेहत का खजाना: फलों की रानी मैंगोस्टीन के हैरान कर देने वाले फायदे!

मैंगोस्टीन को 'फलों की रानी' कहा जाता है। यह एक ट्रॉपिकल फल है जो स्वाद में मीठा और खट्टा होता है। इसके छिलके का रंग गहरा बैंगनी और अंदर का गूदा सफेद होता है। इसके गूदे में विटामिन C, फाइबर और खनिज जैसे तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। यह जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही फायदेमंद भी।

मैंगोस्टीन के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ:

1. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर- मैंगोस्टीन में जैंथोन्स (Xanthones) नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं और कोशिकाओं की क्षति को रोकते हैं।

2. सूजन को कम करता है- मैंगोस्टीन में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं जो गठिया, सूजन और दर्द से राहत देने में सहायक हो सकते हैं।

3. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है- इसमें विटामिन C और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।

4. पाचन तंत्र के लिए लाभकारी- मैंगोस्टीन फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन क्रिया को सुधारता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है और आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है।

5. त्वचा के लिए फायदेमंद- इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं। मुंहासों, झुर्रियों और त्वचा की अन्य समस्याओं में भी यह लाभकारी हो सकता है।

6. दिल की सेहत का रखे ध्यान- मैंगोस्टीन कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है और रक्तचाप को भी संतुलित रखता है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

7. वजन घटाने में मददगार- इसका सेवन भूख को नियंत्रित करता है और मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है।

8. डायबिटीज में सहायक- मैंगोस्टीन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है लेकिन डायबिटीज के रोगियों को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए।

सावधानियां:

  • अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से पेट दर्द या एलर्जी हो सकती है।
  • गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इसका सेवन करना चाहिए।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips Healthy Eating Tips Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।