आंवला कैंडी, लड्डू, च्यवनप्राश भी करते हैं नुकसान? न्यूट्रिशनिस्ट क्यों किया ये 5 चीजें खाने से मना, जानें
सर्दियों में लोग जमकर घी, लड्डू और सूप पीते हैं। कई लोग इम्यूनिटी ठीक करने के लिए च्यवनप्राश और आंवला कैंडी भी खाते हैं। पुणे की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया है कि ये सब किसे और क्यों नहीं खाना चाहिए।
सर्दियां आते ही लोगों की खाने-पीने की आदतें बदल जाती हैं। शरीर का तापमान मेनटेन करने के लिए हमें ऐसे फूड्स खाने के मन होता है जिनकी कैलोरी हाई हो। इसलिए दादी-नानी के जमाने से विंटर्स के कुछ फूड आइटम्स हैं जो हर घर में बनते हैं, जैसे गोंद के लड्डू, मेवे वाले लड्डू, गाजर का हलवा वगैरह। वहीं कचौड़ी-पकौड़ी भी लोग ज्यादा खाने लगते हैं। सरसों के साग, आलू के पराठे के साथ घी भी खूब खाया जाता है। कुछ फूड आइटम्स हेल्दी माने जाते हैं लेकिन वो हमारा वजन बढ़ा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। पुणे बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गदरे ने ऐसे ही फूड्स की लिस्ट दी है जिन्हें खाना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। जानें कौन से हैं हेल्दी दिखने वाले वो 5 फूड जो आपको खाने से बचना है।
आंवला कैंडी
आंवला विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। यह आपकी इम्यूनिटी के लिए हर मौसम में बेस्ट है। अमिता का कहना है कि आंवला अच्छा लेकिन आंवला कैंडी नहीं। वजह यह है कि यह शुगर से भरपूर होती है। सर्दी के मौसम में ताजे आंवले आते हैं जो कि सस्ते भी होते हैं। आप इन्हें चटनी, कांजी या आंवला शॉट्स के तौर पर ले सकते हैं लेकिन आंवला कैंडी से बचें।
च्यवनप्राश
घर में बड़े-बूढ़ों को आपने सर्दी में च्यवनप्राश खाते देखा होगा। लोग बच्चों को भी दूध के लिए च्वनप्राश खिलाते हैं। अमिता का कहना है कि च्यवनप्राश के बजाय आप अगर वेजिटेबल सूप पी लेते हैं तो इससे ज्यादा एंटीक्सीडेंट्स मिल जाएंगे। अमिता ने बताया कि इसमें काफी शुगर होती है तो इसे ना खाएं, यहां तक कि यह बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता। कई स्टडीज में च्यवनप्राश में हेवी मेटल होने की बात भी सामने आ चुकी है।
मेवे के लड्डू
मेवे के लड्डू काफी पोशक होते हैं लेकिन इनमें कैलोरी काफी ज्यादा होती है। अमिता बताती हैं, एक लड्डू में करीब 200 कैलोरीज होती है। अगर आप चर्बी कम करने की कोशिश में हैं तो लड्डू ना खाकर मुट्ठीभर नट्स और ड्राईफ्रूट्स खा लें।
ज्यादा ना खाएं घी
अगर आप वजन नहीं बढ़ाना चाहते तो घी भी ज्यादा ना खाएं। अमिता बताती हैं, सर्दियों में हम थोड़े आलसी हो जाते हैं। कम चलते-फिरते हैं। इसलिए हमें फैट से ज्यादा कैलोरी की जरूरत नहीं होती। हालांकि सीमित मात्रा में घी लेते रहना चाहिए।
पैकेज्ड सूप
सर्दियों में गरमागरम सूप पीने का भी खूब मन करता है। अमिता बताती हैं, 'पैकेज्ड सूप में बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम होता है और पोषक तत्व नहीं होते।' इनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप तरह-तरह की सब्जियों का फ्रेश सूप घर पर बनाएं।
नोट: अमिता गदरे, न्यूट्रिशनिस्ट और ऑथर हैं। उन्होंने क्लीनिकल न्यूट्रिशन से Msc. किया है। लोगों को जागरूक करने के लिए वह अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती रहती हैं। यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी देने के लिए है, किसी डॉक्टरी सलाह या दवा को इससे रिप्लेस ना करें। किसी बीमारी की स्थिति में डॉक्टर की सलाह पर इलाज करें। यह रिपोर्ट सोशल मीडिया का यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट है। लाइव हिंदुस्तान.कॉम ने इन दावों को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई करके नहीं देखा है।
