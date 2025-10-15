पंपकिन या चिया सीड्स, किसे चबाने से वजन तेजी से होगा कम
संक्षेप: मोटापा आजकल हर व्यक्ति की समस्या बन चुका है। ऐसे में आप हेल्दी डायट में पंपकिन या चिया सीड्स को शामिल कर सकती हैं। चलिए बताते हों दोनों में से कौन ज्यादा हेल्दी है।
आजकल हर दूसरे व्यक्ति की समस्या बढ़ा हुआ वजन है। मोटापा टीनएज बच्चों से लेकर व्यस्क लोगों तक फैलता जा रहा है। इसका सीधा कारण है गलत खान-पान, लाइफस्टाइल। वेट लॉस के लिए लोग कई चीजें फॉलो करते हैं। अगर आप भी हेल्दी डाइट ऑप्शन फॉलो करते हैं, तो पंपकिन और चिया सीड्स भी खाते हैं। दोनों ही पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों में से वेट लॉस करने में ज्यादा मदद कौन करता है।
कद्दू के बीज
कद्दू के बीज को पोषक तत्वों का पावरहाउस माना जाता है। इसमें प्रोटीन, फायबर, विटामिन्स, जिंक, आयरन जैसे जरूरी तत्व होते हैं। जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
चिया सीड्स
चिया सीड्स में फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, एंटीऑक्सिडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं।
वेट लॉस किससे होगा?
चिया हो या पंपकिन सीड्स दोनों ही प्रोटीन और फाइबर युक्त होते हैं। ऐसे में दोनों ही बीज वजन को कम करने में सहायक माने जाते हैं। आप दोनों में से कोई भी अपनी डायट में शामिल कर सकते हैं। फाइबर लंबे समय तक पेट को भरा रखता है और प्रोटीन शरीर में एनर्जी देता है।
कैसे खाएं
पंपकिन सीड्स आप चबाकर खा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चिया सीड्स पानी में रातभर भिगोकर सुबह नींबू का रस डालकर पिया जा सकता है। इसके अलावा स्मूदी में भी आप इन बीजों को डालकर पी सकते हैं।
अन्य फायदे
पाचन तंत्र- पेट संबंधी समस्याएं जैसे कब्ज, अपच, गैस, पेट दर्द में दोनों ही बीज राहत दिलाते हैं।
दिल-दिमाग रहें हेल्दी- चिया और पंपकिन सीड्स में ऐसे तत्व होते हैं, जो दिमाग और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
स्किन के लिए- दोनों ही बीज त्वचा की रंगत सुधारने और झुर्रियों, पिंपल्स, कालापन, धब्बे को दूर करने में मदद करते हैं।
