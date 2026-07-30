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स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं ये 3 तरीके, मनोविज्ञान से हैं अप्रूव

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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काम, रिश्ते, पैसे और रोजमर्रा की लाइफ में होने वाली टेंशन कई बार स्ट्रेस को बढ़ा देती है। जिससे घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगती है। इस क्रॉनिक स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे पहले ये 3 आसान और फौरन असर दिखाने वाली ट्रिक को अपनाएं।

stress relieve trick
स्ट्रेस दूर करने में मदद करते हैं ये 3 ट्रिक

काम और रिलेशनशिप का तनाव कई बार स्ट्रेस का रूप ले लेता है। जिसकी वजह से कई हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती हैं। लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जब आपको क्रॉनिक स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। मतलब डेली लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन जब आप दिमाग पर प्रेशर फील करते हैं और आपकी मसल्स में दर्द, खिंचाव पैदा होने लगती है। कई बार पेट में गुड़गुड़ सी होने लगती है। जब कभी स्ट्रेस हावी होने लगे तो उसे कम करने के ये 3 तरीके याद रखें। ये 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक आपके स्ट्रेस को काफी आसानी से कम करेंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे। क्योंकि बढ़ा हुआ स्ट्रेस आपको बीमार बना सकता है। तो चलिए जानें कौन से 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक हैं को स्ट्रेस को फौरन कम करने में मदद करते हैं।

साउंड थेरेपी है नंबर वन

जब भी आपको स्ट्रेस फील हो तो नेचर के साउंड को सुनने की कोशिश करें। पेड़-पौधे, पक्षी इन के करीब जाएं और उन्हें सुनने की कोशिश करें। जैसे ही आप नेचर की आवाज को सुनते हैं तो स्ट्रेस रिलीज होता है और माइंड रिलैक्स। ये रिसर्च कहता है कि माइंड को जब नेचुरल साउंड सुनाई देते हैं तो उसे सेफ फील होता है। स्ट्रेस होने पर नेचर की आवाज सुनना सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं कि नेचर की आवाज को सुन सकें तो इसे मोबाइल, टीवी में लगाकर सुनें। इससे भी स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है।

ठंडे पानी के छींटे

अगर स्ट्रेस की वजह से अचानक से आपके बेचैनी और घबराहट होने लगे तो चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए। साइकोलॉजी कहती है कि ठंडे पानी के छींटे एंजायटी होने पर तेजी से असर दिखाता है। दरअसल, रिसर्च के मुताबिक ठंडे पानी के छींटों से वेगस नर्व एक्टीवेट होती है और ये पैरासिम्फैतेटिक नर्व्स को बढ़ाती है। जिससे माइंड को शांत होने का इशारा मिलता है। वहीं घबराहट से राहत मिलती है। तो कभी भी स्ट्रेस की वजह से घबराहट, बेचैनी हो तो ठंडे पानी की छींटे कारगर उपाय है।

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धीरे से सांस लें

अक्सर जब हम घबरा जाते हैं, टेशन में होते हैं तो हमारी सांसे तेजी से चलने लगती है। ऐसा लगता है कि दिल को ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही और हम ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं। लेकिन स्ट्रेस होने पर सांस को बिल्कुल धीमा करें। इस प्रोसेस को फिजियोलॉजिकल साई के नाम से जाना जाता है। इसमे पहले फेफड़ों में सांस भरने के लिए दो बार पूरी सांस लें। फिर धीरे-धीरे सांस को बाहर निकालें। ये ब्रीदिंग पैटर्न से ब्रेन शांत होता है और आपको स्ट्रेस से राहत मिलती है। इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज को स्ट्रेस दूर करने का बढ़िया और कारगर तरीका माना जाता है।

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लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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