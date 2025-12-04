वेट लॉस में मदद करेगा एक्ट्रेस मोना सिंह का ये होममेड प्रोटीन पाउडर, इन चीजों को मिलाकर बनाएं

प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिशन है। ये बॉडी में मसल्स को बिल्डअप करने में मदद करते हैं और एनर्जी देते हैं। वेट लॉस करना है या फिर वेट गेन करना है। दोनों के लिए प्रोटीन इनटेक जरूरी होता है। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए मार्केट में कई तरह के प्रोटीन पाउडर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप क्लीन डाइट फॉलो करना चाहते हैं। प्रिजरवेटिव, ऐडेटिव फ्लेवर से दूर केमिकल फ्री प्रोटीन लेना चाहते हैं तो घर में बने प्रोटीन पाउडर को पी सकते हैं। एक्ट्रेस मोना सिंह ने अपना प्रोटीन पाउडर भारती सिंह के पॉडकास्ट में शेयर किया। जिसका इस्तेमाल वो अपने वेट लॉस के लिए करती हैं। साथ ही वो उनके जरूरी न्यूट्रिशन की कमी को भी पूरा कर देता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस प्रोटीन पाउडर की रेसिपी को जरूर नोट कर लें।