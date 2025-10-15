याद नहीं रहती चीजें या बातें, प्रेमानंद महाराज ने बताया क्या करना चाहिए
संक्षेप: आजकल की लाइफस्टाइल के कारण युवाओं की याददाश्त कमजोर होती जा रही है। ऐसे में प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि दिमाग को तेज करने के लिए क्या करना चाहिए।
प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। देशभर में उनके प्रशंसकों की कमी नहीं हैं, लेकिन इन दिनों भक्त उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वह हाल ही में एडमिट हुए थे। ऐसे में लोग काफी दुखी थे। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी की कई वीडियो वायरल हो रही हैं।
एक वीडियो में वह याददाश्त तेज करने के लिए क्या करना चाहिए बता रहे हैं। आजकल के गलत खान-पान और लाइफस्टाइल के कारण सभी को भूलने की आदत हो चुकी है। बातें हो या जरूरी चीजें लोग भूल जाते हैं। चलिए आपको प्रेमानंद महाराज की याददाश्त बढ़ाने का उपाय बताते हैं।
ब्रह्मचर्य
प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि याददाश्त को दुरुस्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसका अर्थ है कि अपने दिमाग को थोड़ा धार्मिक और भगवान की ओर लगाएं। इससे आपको जरूरी चीजें याद रहेंगी।
सही खान-पान
महाराज के अनुसार, आजकल लोग बर्गर-पिज्जा जैसी चीजें खाते हैं। ये सभी चीजें शरीर और दिमाग के लिए खराब है। अपनी डायट में हरी सब्जियां, फल, मेवे, बीज, दूध, दही, पनीर शामिल करें।
मन शांत रखें
आजकल के युवा भविष्य की चिंता में परेशान रहते हैं और ऐसे में उनका मन शांत नहीं रहता। वर्तमान और भविष्य आपके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे में आप खुद के मन और दिमाग को शांत रखें और चिंता न करें।
योगा
रोजाना योगा करने से भी मन शांत और दिमाग तेज होता है। इससे भी याददाश्त बढ़ती है। आप ध्यान लगाएं या सुबह उठकर मन एकाग्र करने वाले योग करें।
नींद जरूरी
देर रात काम करके या फोन चलाने से भी याददाश्त कमजोर हो जाती है। आप अपनी नींद पूरी करें, इससे मूड बेहतर होता है। नींद पूरी होने से दिमाग बेहतर ढंग से काम करता है और इससे आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
