कार, ट्रेन या फ्लाइट… प्रेग्नेंसी में ट्रैवल से पहले जान लें ये बातें, लेडी डॉक्टर ने बताई
Pregnancy Travel Mistakes: प्रेग्नेंसी में ट्रैवल करते समय छोटी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है। सही सावधानी और डॉक्टर की सलाह के साथ सफर ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सकता है।
प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाएं काम, फैमिली फंक्शन, छुट्टियों या दूसरे जरूरी कारणों से ट्रैवल करती हैं। हालांकि, इस समय शरीर काफी सेंसेटिव होता है, इसलिए सफर के दौरान थोड़ी ज्यादा केयर की जरूरत होती है। गलत तरीके से यात्रा करने पर थकान, सूजन, डिहाइड्रेशन, बैक पेन और दूसरी परेशानियां बढ़ सकती हैं। खासकर लंबे सफर, ज्यादा जर्क्स और लगातार बैठे रहने से असहज महसूस हो सकता है।
डॉक्टर का मानना है कि सही प्लानिंग और जरूरी सावधानियों के साथ प्रेग्नेंसी में ट्रैवलिंग सेफ हो सकती है। सफर के दौरान पानी पीना, आरामदायक कपड़े पहनना, सही ट्रैवल मोड चुनना और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लेना काफी जरूरी है। अगर प्रेग्नेंसी हाई-रिस्क हो, तो बिना डॉक्टर की सलाह लंबी यात्रा अवॉइड करना बेहतर है।
कार से सफर में लगातार ना बैठें
लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से शरीर में स्टिफनेस और सूजन बढ़ सकती है। हर घंटे में ब्रेक लेकर थोड़ा वॉक करना सही रहता है।
सीट बेल्ट सही तरीके से लगाएं
कार में सफर करते समय सीट बेल्ट हमेशा पेट के नीचे लगानी चाहिए। इससे सफर सेफ और आरामदायक हो जाता है।
फ्लाइट से पहले डॉक्टर अप्रूवल लें
प्रेग्नेंसी के बाद के महीनों में फ्लाइट ट्रैवल से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, खासकर 28 हफ्तों के बाद।
बाइक और स्कूटी से लंबी यात्रा अवॉइड करें
ज्यादा जर्क्स और खराब सड़कें परेशानी बढ़ा सकती हैं। इसलिए प्रेग्नेंसी में लॉन्ग राइड्स अवॉइड करना बेहतर है।
बस में ओवरनाइट जर्नी से बचें
बंपी रोड्स और लगातार बैठे रहने से असहजता बढ़ सकती है। आरामदायक ट्रैवल ऑप्शन चुनना ज्यादा सही है।
पानी कम पीने की गलती ना करें
सफर के दौरान बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। पानी कम पीने से डिहाइड्रेशन और कमजोरी महसूस हो सकती है।
भारी सामान खुद ना उठाएं
प्रेग्नेंसी में हैवी लगेज उठाने से शरीर पर दबाव बढ़ सकता है। जरूरत पड़ने पर किसी की मदद लेना बेहतर है।
आरामदायक कपड़े और फुटवियर पहनें
ढीले कपड़े और आरामदायक फुटवियर सफर को आसान बना सकते हैं। ज्यादा टाइट कपड़े और हाई हील्स अवॉइड करना बेहतर है।
जरूरी दवाइयां और रिपोर्ट्स साथ रखें
सफर में जरूरत पड़ने पर मेडिकल रिपोर्ट्स और दवाइयां काम आ सकती हैं। इसलिए इन्हें हमेशा साथ रखना जरूरी है।
बाहर का खाना खाने से बचें
गलत खाना खाने से पेट खराब और इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। हल्का और साफ खाना चुनना ज्यादा बेहतर है।
ज्यादा स्ट्रैस और थकान ना लें
प्रेग्नेंसी में ज्यादा भागदौड़ और स्ट्रैस शरीर को थका सकता है। सफर के दौरान बीच-बीच में आराम करते रहना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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