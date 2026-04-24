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क्या प्रेग्नेंसी में चाय पीने से बच्चे का रंग डार्क होता है? गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. वैदेही ने बताया सच

Apr 24, 2026 11:25 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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हमारे समाज में यह धारणा काफी आम है कि प्रेग्नेंसी के दौरान चाय या कॉफी पीने से बच्चे का रंग डार्क हो सकता है। लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार यह पूरी तरह एक मिथक है। इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है।

क्या प्रेग्नेंसी में चाय पीने से बच्चे का रंग डार्क होता है? गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. वैदेही ने बताया सच

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को अक्सर कई तरह की सलाह और मान्यताएं सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक आम धारणा यह है कि चाय पीने से बच्चे का रंग डार्क हो सकता है। घर-परिवार या आसपास के लोग अक्सर इस बात को सच मानकर चलने लगते हैं, जिससे कई बार मां बनने वाली महिलाओं में अनावश्यक डर भी पैदा हो जाता है।

लेकिन क्या वाकई इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? प्रेग्नेंसी के दौरान सही जानकारी होना और मिथकों से दूर रहना जरूरी है। सबसे ज्यादा ध्यान मां और बच्चे की सेहत, सही खानपान और संतुलित जीवनशैली पर होना चाहिए।

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

गायनेकोलॉजिस्ट Dr. Vaidehi Marathe के अनुसार, बच्चे का रंग किसी एक फूड या ड्रिंक से तय नहीं होता, बल्कि यह जेनेटिक्स (genetics) पर निर्भर करता है। यानी माता-पिता और परिवार के जीन यह तय करते हैं कि बच्चे का रंग कैसा होगा, ना कि कोई खास फूड या ड्रिंक।

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स्किन कलर कैसे तय होता है?

बच्चे का रंग मेलानिन (melanin) नामक पिगमेंट से तय होता है, जो जीन के जरिए मिलता है। इसलिए चाय, कॉफी या केसर जैसी चीजें इस पर कोई असर नहीं डालतीं।

क्या प्रेग्नेंसी में चाय पीना सुरक्षित है?

हां, प्रेग्नेंसी के दौरान चाय पीना सामान्य तौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसकी मात्रा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चाय में कैफीन होता है और ज्यादा मात्रा में कैफीन लेना गर्भावस्था में सही नहीं माना जाता। इसलिए डॉक्टर आमतौर पर सीमित मात्रा में ही चाय पीने की सलाह देते हैं।

  • दिन में 1–2 कप हल्की चाय लेना ठीक माना जाता है, खासकर अगर आप इसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बनाएं। ध्यान रखें कि दिनभर में चाय, कॉफी और अन्य कैफीन वाले ड्रिंक्स मिलाकर कुल कैफीन की मात्रा ज्यादा ना हो।
  • अगर आप ज्यादा चाय पीती हैं, तो इससे नींद पर असर पड़ सकता है, बेचैनी बढ़ सकती है और पाचन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। कुछ मामलों में ज्यादा कैफीन लेने से शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है।

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क्यों जरूरी है इस मिथक को तोड़ना?

हमारे समाज में रंग को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं हैं। यह समझना जरूरी है कि डार्क या फेयर स्किन दोनों ही पूरी तरह नॉर्मल और खूबसूरत हैं। प्रेग्नेंसी में सबसे ज्यादा जरूरी है मां और बच्चे की सेहत, ना कि रंग।

प्रेग्नेंसी में किन बातों पर करें फोकस?

बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट लें।

शरीर को हाइड्रेट रखें।

नियमित चेकअप कराएं।

पर्याप्त आराम करें और तनाव से दूर रहें।

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नोट: प्रेग्नेंसी में चाय पीने से बच्चे के रंग पर कोई असर नहीं पड़ता। यह सिर्फ एक मिथक है। इसलिए प्रेग्नेंसी में चाय का आनंद लें, लेकिन संतुलन बनाए रखें और जरूरत हो तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

Shubhangi Gupta

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