प्रेग्नेंसी में शुगर बढ़ने से परेशान? अपनाएं ये कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स

प्रेग्नेंसी के दौरान कई बार महिलाओं को गर्भकालीन मधुमेह (Gestational Diabetes) की समस्या हो जाती है जिसमें शरीर में इंसुलिन सही तरह से काम नहीं कर पाता और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। यह स्थिति अस्थायी होती है, लेकिन अगर इसका ध्यान ना रखा जाए तो यह मां और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है सही खानपान। डॉक्टरों के अनुसार, जिन खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है, वे धीरे-धीरे ऊर्जा देते हैं और रक्त में शुगर का स्तर अचानक नहीं बढ़ने देते। इस कारण, लो GI फूड्स गर्भकालीन डायबिटीज को नियंत्रण में रखने में मददगार साबित होते हैं।