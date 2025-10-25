35 के बाद हो सकती है प्रेग्नेंसी मुश्किल, ज्यादा उम्र में मां बनना क्या है आसान?

संक्षेप: दुनिया में हमारी जिंदगी से ज्यादा जुड़ी क्या खबरें हैं? कौन-सी खबर हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है? किस शख्सियत की कामयाबी ने हमें गर्व से भर दिया है? ऐसी तीन खास खबरें यहां साझा कर रही हैं जयंती रंगनाथन

पिछले दिनों फिल्म अदाकारा कैटरीना कैफ के मां बनने की खबरों के बाद एक बार फिर से चालीस साल की उम्र में मां बनने से जुड़े जोखिमों की चर्चा शुरू हो गई है। एक अग्रणी समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार पिछले कुछ सालों से पैंतीस साल के बाद की स्त्रियों में मां बनने की चाहत लगभग 23 प्रतिशत बढ़ गई है। मुंबई की इंफर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि मालपानी के अनुसार अब नौकरीपेशा लड़कियां बड़ी उम्र में शादी कर रही हैं। नौकरी में अच्छे पद पर पहुंचने के बाद, पैसे जमा करने के बाद और अपनी पसंद के जीवनसाथी से शादी करने के बाद ही वे मां बनने के बारे में सोचती हैं। कई युवतियां इसके लिए समय रहते एग्स फ्रीज करवा लेती हैं, तो कुछ आईवीएफ जैसी तकनीक का सहारा लेती हैं। विज्ञान की तरक्की की वजह से अब बड़ी उम्र में युवतियों का मां बनने का सपना आसानी से पूरा हो रहा है। पैंतीस साल के बाद लड़कियों में प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने की क्षमता कम होती चली जाती है। हालांकि, महिलाएं अब इसकी परवाह किए बिना गर्भधारण के लिए नई तकनीक अपना रही हैं।

एसी आपको ज्यादा परेशान करता है? नेचर डॉट कॉम में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, महिलाएं उस तापमान पर सहज महसूस करती हैं, जो पुरुषों के लिए आरामदायक तापमान से लगभग ढाई डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। यानी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक ठंड लगती है। विज्ञान की मशहूर पत्रिका साइंस डायरेक्ट और नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं का मेटाबॉलिक रेट पुरुषों की तुलना में कम होता है, जिससे ठंड के समय शरीर की गर्मी पैदा करने की क्षमता घट जाती है। इसी वजह से कम तापमान होने पर महिलाएं ज्यादा ठंड महसूस करती है। इंग्लैंड के वॉरविक मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर थॉर्नले के मुताबिक पुरुषों और महिलाओं के बीच औसत मेटाबॉलिक रेट और शरीर में गर्मी पैदा करने की क्षमता में अंतर ही वह कारण हो सकता है, जिसकी वजह से दोनों के लिए आरामदायक तापमान अलग होता है।