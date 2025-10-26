मूड स्विंग का कारण कहीं प्री-मेनोपॉज तो नहीं, कैसे पाएं समस्या का समाधान?

संक्षेप: मन और उसकी सेहत से जुड़े मुद्दों पर हमारे पास ढेरों सवाल होते हैं, बस नहीं होता जवाब पाने का विश्वसनीय स्रोत। इस कॉलम के जरिये हम एक एक्सपर्ट की मदद से आपकी जिज्ञासाओं और समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बार आपके सवालों के जवाब दे रही हैं मनोविशेषज्ञ डॉ. गगनदीप कौर

कई बार हम लाइफ के ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं। जहां पर हमें किसी के भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसा इंसान जो सही-गलत में फर्क बता सके और आगे का सही रास्ता दिखा सके। क्योंकि अक्सर इंसान को लगता है कि जो वो सोच रहा बस वहीं सही है लेकिन आपस में मिलजुल कर रहने और सुख-शांति के लिए दूसरों के सोच, मत और विचारों को समझने की भी जरूरत होती है। मन में उठ रही ऐसी ही उधेड़बुन और उलझनों को समझने के लिए मनोविशेषज्ञ कुछ लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं।

मेरी उम्र 48 साल है और मैं प्री-मेनोपॉज की अवस्था से गुजर रही हूं। पिछले कुछ समय से मुझे बहुत ज्यादा मूड स्विंग होने लगा है, जिससे मैं खुद भी परेशान हो जाती हूं। कैसे उबरूं?

-निकिता दुबे, लखनऊ

प्री-मेनोपॉज सभी महिलाओं की जिंदगी में अमूमन इसी उम्र के आसपास आता है। आपके साथ जो भी हो रहा है, उसे लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त शरीर में काफी ज्यादा हार्मोनल बदलाव होते हैं और उनकी वजह से ही मूड स्विंग भी होता है। ऐसा होना बहुत स्वभाविक है। आपको अचानक से बहुत तेज गर्मी या फिर ठंड लग सकती है, मूड खराब हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, बिना बात के कभी बहुत ज्यादा खुश, तो कभी बहुत दुखी हो सकती हैं... ये सब होना बहुत ही सामान्य है और ऐसा होगा ही। जब मन बहुत ज्यादा बेचैन हो जाए, तो खुद को किसी रचनात्मक काम में व्यस्त कर लें। घर के लोगों को अपनी स्थिति के बारे में बताएं और उन्हें आपका साथ देने की गुजारिश करें। मन को जितना शांत रख सकती हैं, उतना शांत रखें। यह परेशानी कुछ समय की है। जैसे-जैसे हार्मोन का असंतुलन दूर होगा, वैसे-वैसे स्थिति बेहतर होती जाएगी।

मेरी उम्र 19 साल है। मेरा बचपन अच्छा नहीं रहा है और इस वजह से मैं बहुत हताश रहती हूं। मेरे अभिभावक की परवरिश की नकारात्मकता मुझ पर हावी हो गई है। मैं इससे कैसे बाहर निकलूं?

-श्रेया, वाराणसी

किसी भी इंसान के व्यक्तित्व विकास पर अभिभावक द्वारा उसे दी जाने वाली परवरिश का काफी असर पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि अभिभावक की परवरिश की वजह से आपका रवैया नकारात्मक हो गया है, तो इससे उबरने के लिए अपनी जिंदगी की कुछ सीमाएं तय करें। हर चीज के लिए अपने अभिभावक से रजामंदी लेना बंद करें। आपकी जिंदगी में माता-पिता के अलावा भी और बड़े लोग होंगे। उनमें से किसी एक को अपना रोल मॉडल बनाएं। जब मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तर्क की कसौटी पर खुद मापकर देखें। खुद की सोच और चीजों को देखने का नजरिया बदलें। मुश्किल हालात में भी बेहतरी तलाशें। हर बात के दोनों पहलुओं पर गौर करना शुरू करें। अगर आप यह करेंगी, तो बेहतर तरीके से चीजों को देख और सोच पाएंगी। हर नकारात्मक सोच को सही न मानें। उसकी सत्यता को मापें और सही या गलत की पहचान के लिए दूसरे लोगों की सहायता लें। उनकी राय लें। नकारात्मक सोच वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं। खुद की कोशिशों के बाद भी स्थिति अगर नियंत्रित नहीं हो पा रही हैं, तो मनोविशेषज्ञ की सलाह लें।

मेरी उम्र 21 साल है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी-कभी मैं अपने पेरेंट्स से ही लड़ने लगती हूं। मन करता है घर छोड़कर चली जाऊं। अपने इस गुस्से को कैसे कम करूं?

­-शालिनी गुप्ता