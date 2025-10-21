पटाखों का धुंआ फेफड़ों को बना सकता है बीमार, प्रदूषण से बचाते हुए ऐसे करें डिटॉक्स

संक्षेप: Tips to rescue lungs from smoke: सेहतमंद बने रहने के लिए फेफड़ों को अंदर से साफ रखना और इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना जरूरी हो जाता है। सोशल मीडिया पर मेटाबोलिक डॉक्टर डॉ. सुधांशु राय ने दिवाली के बाद फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स शेयर किए हैं।

दिवाली खुशियों, रोशनी और मिठास का त्योहार माना जाता है। इस त्योहार का उत्सव मनाने के लिए लोग कई तरह के व्यंजन बनाकर घर आए मेहमानों का स्वागत करते हैं। इस दिन की जाने वाली आतिशबाजी की रोशनी से पूरा आसमान जगमगा रहा होता है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। हालांकि दिवाली के अगले दिन आतिशबाजी की यह खूबसूरती आपके फेफड़ों की सेहत को खराब कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योकिं पटाखों के धुएं से निकलने वाली हानिकारक गैस और कण हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। जिसकी वजह से लोगों को खांसी, गले में खराश और सीने में जलन की समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में सेहतमंद बने रहने के लिए फेफड़ों को अंदर से साफ रखना और इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना जरूरी हो जाता है। सोशल मीडिया पर मेटाबोलिक डॉक्टर डॉ. सुधांशु राय ने दिवाली के बाद फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स शेयर किए हैं।

फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए अपनाएं ये 10 जरूरी टिप्स 1- दिवाली के कुछ दिन बाद तक सुबह के समय प्रदूषण अपने चरम पर होता है। ऐसे में त्योहार के 3-4 बाद तक सुबह सैर पर जाने से परहेज करें।

2- वायुमार्ग को साफ करने के लिए, दिन में दो बार भाप लें। आप चाहे तो भाप लेते समय पानी में तुलसी और पुदीना के पत्ते डाल सकते हैं।

3- दिन में 3-4 लीटर पानी पीना शरीर से टॉक्सिंस निकालने का एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह गुर्दों को अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। पर्याप्त पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, त्वचा स्वस्थ रहती है, और शरीर हाइड्रेटेड रहता है।

4- फेफड़ों की सेहत का ख्याल रखने वाले फूड जैसे आंवला, हल्दी वाला दूध, गुड़, अनार का जूस डाइट में शामिल करें।

5- धूल और प्रदूषक से बचने के लिए अपने बेड के नजदीक एयर प्यूरीफायर या नमक के पानी से भरा बर्तन रखें।

6- धूप या खुशबूदार मोमबत्ती जलाने से घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता खराब हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs), और अन्य प्रदूषकों को छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इससे श्वसन संबंधी समस्याएं, एलर्जी और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।

7- रोजाना सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायम का अभ्यास करें।

8- अपने मुंह की जगह नाक से सांस लें। नाक हवा को फिल्टर करके भीतर भेजती है।

9- अपने घर की बालकनी में स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, पीस लिली के पौधे लगाएं। ये सभी पौधे घर के भीतर की हवा को शुद्ध बनाए रखते हैं।