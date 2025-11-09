Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थpopular tricks to overcome with hiccups instantly hichki rokne ke 5 upay
हिचकी आने से परेशान हो गए तो पानी पीने की ये ट्रिक दिला सकती है आराम

हिचकी आने से परेशान हो गए तो पानी पीने की ये ट्रिक दिला सकती है आराम

संक्षेप: How to stop hiccupes: अचानक से हिचकी आना शुरू हो आ जाती है तो काफी बेचैनी सी लगती है। वैसे तो ये हिचकी खुद से ही बंद हो जाती है। लेकिन कभी ऐसा ना हो तो इन छोटे-छोटे टिप्स को फॉलो करके आ रही हिचकी को बंद करने में मदद मिलेगी।

Sun, 9 Nov 2025 08:39 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कहते हैं हिचकी आ रही तो मतलब कोई याद कर रहा। लेकिन साइंस में हिचकी आने की बिल्कुल अलग परिभाषा दी गई है। जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स अचानक से सिकुड़ जाती है और उसी समय में गले में मौजूद वाइस बॉक्स भी सिकुड़ जाता है। जिससे वोकल फोल्ड्स बंद हो जाते हैं और गले में एयर रुक जाती है और हिचकी आने लगती है। आमतौर पर हिचकी कुछ देर के बाद खुद से आना बंद हो जाती है। लेकिन ज्यादा देर आ रही तो कुछ उपाय करने से इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हिचकी आने के क्या कारण हो सकते हैं

वैसे तो हिचकी आने का साइंटिफिक कारण बता दिया गया। लेकिन अक्सर ये तब शुरू हो जाती है जब मौसम बदलता है। ठंडा-गर्म हो जाता है। जैसे गर्म खाने के बाद तुरंत ठंडा खा लिया जाए। कई बार बहुत ज्यादा चिंता करने से भी हिचकी आने लगती है।

हिचकी कैसे रोकें

हिचकी रोकने के कई सारे उपाय है। जिन्हें आजमाकर हिचकी से आराम मिल जाता है। कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव टिप आप भी जान लें।

कुछ देर सांस रोक लें

हिचकी आना बंद नहीं हो रही तो सांस को 10 सेकेंड के लिए रोक कर रखें। फिर दोबारा से दो बार सांस ले और फिर सांस छोड़े।

सीने को दबाएं

इसके अलावा अपने घुटनों को चेस्ट के पास लाकर दबाएं। या फिर, आगे की ओर झुकें और चेस्ट को धीरे से दबाएं। अगर इन प्रोसेस से हिचकी नहीं रुक रही तो इन देसी नुस्खों को भी ट्राई कर सकते हैं।

पानी उल्टा पिएं

पानी उल्टा पीने का मतलब है कि जब भी हिचकी आ रही हो तो गिलास में पानी भरकर जो साइड आपके होंठो के पास है ठीक उसके अपोजिट वाले साइड से पिएं। चार-पांच घूंट पिएं और गिलास में पानी कम होता जाए तो सिर को झुकाकर और गिलास में बचा पानी पिएं। ऐसा करने में दिक्कत महसूस होगी। लेकिन ये हिचकी रोकने का कमाल का नुस्खा है।

कलाई को दबाएं

जैसे ही पहली हिचकी आए फौरन अपने हाथ की कलाई को दबाएं। ऐसा करने से हिचकी आना कुछ देर में बंद हो जाएगा।

जीभ को दबाएं

हिचकी आने से परेशान है तो जीभ को धीरे से खींचे। ऐसा करने से वेगस नर्व्स एक्टिवेट होती है और डायफ्राम में हो रही सिकुड़न से राहत मिलती है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
Healthy Habits

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।