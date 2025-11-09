हिचकी आने से परेशान हो गए तो पानी पीने की ये ट्रिक दिला सकती है आराम

संक्षेप: How to stop hiccupes: अचानक से हिचकी आना शुरू हो आ जाती है तो काफी बेचैनी सी लगती है। वैसे तो ये हिचकी खुद से ही बंद हो जाती है। लेकिन कभी ऐसा ना हो तो इन छोटे-छोटे टिप्स को फॉलो करके आ रही हिचकी को बंद करने में मदद मिलेगी।

कहते हैं हिचकी आ रही तो मतलब कोई याद कर रहा। लेकिन साइंस में हिचकी आने की बिल्कुल अलग परिभाषा दी गई है। जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स अचानक से सिकुड़ जाती है और उसी समय में गले में मौजूद वाइस बॉक्स भी सिकुड़ जाता है। जिससे वोकल फोल्ड्स बंद हो जाते हैं और गले में एयर रुक जाती है और हिचकी आने लगती है। आमतौर पर हिचकी कुछ देर के बाद खुद से आना बंद हो जाती है। लेकिन ज्यादा देर आ रही तो कुछ उपाय करने से इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है।

हिचकी आने के क्या कारण हो सकते हैं वैसे तो हिचकी आने का साइंटिफिक कारण बता दिया गया। लेकिन अक्सर ये तब शुरू हो जाती है जब मौसम बदलता है। ठंडा-गर्म हो जाता है। जैसे गर्म खाने के बाद तुरंत ठंडा खा लिया जाए। कई बार बहुत ज्यादा चिंता करने से भी हिचकी आने लगती है।

हिचकी कैसे रोकें हिचकी रोकने के कई सारे उपाय है। जिन्हें आजमाकर हिचकी से आराम मिल जाता है। कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव टिप आप भी जान लें।

कुछ देर सांस रोक लें हिचकी आना बंद नहीं हो रही तो सांस को 10 सेकेंड के लिए रोक कर रखें। फिर दोबारा से दो बार सांस ले और फिर सांस छोड़े।

सीने को दबाएं इसके अलावा अपने घुटनों को चेस्ट के पास लाकर दबाएं। या फिर, आगे की ओर झुकें और चेस्ट को धीरे से दबाएं। अगर इन प्रोसेस से हिचकी नहीं रुक रही तो इन देसी नुस्खों को भी ट्राई कर सकते हैं।

पानी उल्टा पिएं पानी उल्टा पीने का मतलब है कि जब भी हिचकी आ रही हो तो गिलास में पानी भरकर जो साइड आपके होंठो के पास है ठीक उसके अपोजिट वाले साइड से पिएं। चार-पांच घूंट पिएं और गिलास में पानी कम होता जाए तो सिर को झुकाकर और गिलास में बचा पानी पिएं। ऐसा करने में दिक्कत महसूस होगी। लेकिन ये हिचकी रोकने का कमाल का नुस्खा है।

कलाई को दबाएं जैसे ही पहली हिचकी आए फौरन अपने हाथ की कलाई को दबाएं। ऐसा करने से हिचकी आना कुछ देर में बंद हो जाएगा।