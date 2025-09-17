मोरिंगा की सब्जी पसंद करने वाले पीएम मोदी की फिटनेस का ये है राज, जानें 75 साल में कैसे हैं इतने फिट pm narendra modi birthday moringa vegetable to yoga and satvik diet secret of pm modi fitness at the age of 75, हेल्थ टिप्स - Hindustan
देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी उम्र के इस पड़ाव पर भी कैसे इतने ऊर्जावान बने रहते हैं, ये सवाल हर किसी मन में आता है। अगर आप भी पीएम मोदी की फिटनेस और एनर्जी का राज जानना चाहते हैं तो पढ़ें ये खबर।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 01:10 PM
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज जब युवा थोड़ा सा काम करके थकान महसूस करने लगते हैं, वहीं पीएम मोदी की एनर्जी, अनुशासित दिनचर्या और हेल्दी फूड हैबिट्स हर किसी को हैरान कर रही है। देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी उम्र के इस पड़ाव पर भी कैसे इतने ऊर्जावान बने रहते हैं, ये सवाल हर किसी मन में आता है। अगर आप भी पीएम मोदी की फिटनेस और एनर्जी का राज जानना चाहते हैं तो पढ़ें ये खबर।

सुबह जल्दी उठना

पीएम मोदी के डेली रूटीन में जल्दी सोने के साथ जल्दी उठना भी शामिल है। पीएम मोदी सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत वो योगासन, सूर्य नमस्कार, ध्यान , वॉक और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से करते हैं। जो उनकी मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं।

सात्विक संतुलित आहार

नरेंद्र मोदी की डाइट बेहद सिंपल और सात्विक है। पीएम मोदी आजकल के युवाओं के पसंदीदा जंक और ऑयली फूड से दूरी बनाए रखते हैं। इसके अलावा उनके भोजन में नमक और चीनी की मात्रा भी कम रहती है। पीएम मोदी ने खुद अपने कई इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि उनकी डाइट में मौसमी फल और हल्का खाना शामिल होता है। बता दें, खिचड़ी, दाल, सब्ज़ियां,अंकुरिक अनाज, दही और छाछ जैसे पारंपरिक भारतीय व्यंजन उनकी डाइट का हिस्सा हैं। मोदी जी को खासतौर पर मोरिंगा की सब्जी खाने में बेहद पसंद है।

गुनगुना पानी

सर्दी हो या गर्मी का मौसम, पीएम मोदी 12 महीने हमेशा गुनगुना पानी ही पीते हैं। गुनगुना पानी पीने से पाचन क्रिया सही बनी रहती है।

अनुशासित रूटीन

कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, पीएम मोदी कभी अपने रूटीन से समझौता नहीं करते हैं। समय पर सोना और समय पर उठना ही उनकी फिटनेस का बड़ा सीक्रेट है। प्रधानमंत्री देश में हों या विदेश में, वह अपनी दिनचर्या को हमेशा संतुलित और अनुशासित रखते हैं।

फास्टिंग की भी लेते हैं मदद

पीएम मोदी अपनी इंद्रियों को जागरुक करने के लिए उपवास का सहारा लेते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आप उपवास करते हैं तो आपकी जितनी इंद्रियां हैं, चाहे वो सुगंध की हों, स्पर्श की हो या फिर स्वाद की हों... सभी जागरुक हो जाती हैं। आपको इसके बाद पानी की भी स्मेल आती है, कोई चाय लेकर बगल से गुजरता है तो वो भी आपको महसूस होती है। उपवास से आपकी सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। पीएम मोदी ने बताया कि वो उपवास शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, जिससे बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है।

