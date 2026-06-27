Fracture Recovery: प्लास्टर में खुजली होने पर क्या करें? ये टिप्स दिला सकते हैं आराम
Plaster mein Khujli ka Ilaj: फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर के अंदर खुजली होना एक आम समस्या है। लेकिन खुजली से राहत पाने के लिए कुछ गलतियां परेशानी को और बढ़ा सकती हैं। जानिए ऐसी स्थिति में क्या करना सही है।
फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर चढ़वाना जितना मुश्किल लगता है, उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली एक चीज होती है- प्लास्टर के अंदर होने वाली खुजली। यह खुजली इतनी परेशान कर देती है कि कई बार लोग स्केल, पेन या कोई नुकीली चीज प्लास्टर के अंदर डालने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार, प्लास्टर के अंदर हल्की खुजली होना सामान्य बात है और कुछ आसान तरीकों से इससे राहत पाई जा सकती है। आइए जानते हैं कि फ्रैक्चर के दौरान खुजली क्यों होती है, इससे कैसे राहत पाई जा सकती है और किन गलतियों से बचना चाहिए।
फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर के अंदर खुजली क्यों होती है?
- त्वचा का सूखना: प्लास्टर के अंदर त्वचा को हवा नहीं मिलती। इससे त्वचा सूख जाती है और खुजली पैदा करती है।
- पसीना जमा होना: गर्मी के मौसम में प्लास्टर के अंदर पसीना जमा होने लगता है जिसकी वजह से खुजली होती है।
- हड्डी का ठीक होना: जब हड्डी जुड़ने लगती है, तो शरीर में कई बदलाव होते हैं। इस दौरान हल्की खुजली महसूस होना सामान्य माना जाता है।
प्लास्टर के अंदर खुजली हो तो क्या करें?
- ठंडी हवा का इस्तेमाल करें: अगर डॉक्टर मना ना करें, तो प्लास्टर के बाहरी हिस्से पर ठंडी हवा लगाई जा सकती है। इससे थोड़ी राहत मिलती है।
- आईस पैक: ठंडी हवा के अलावा किसी कपड़े के अंदर रखकर आईस पैक भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि प्लास्टर गीला ना हो।
- प्लास्टर को सूखा रखें: प्लास्टर में नमी या पानी जाने से खुजली और बढ़ सकती है। इसलिए इसे हमेशा सूखा रखने की कोशिश करें।
ये गलतियां बिल्कुल ना करें
- नुकीली चीज अंदर ना डालें: स्केल, पेन, चम्मच या किसी भी नुकीली चीज को प्लास्टर के अंदर डालने से त्वचा कट सकती है और इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है।
- खुजली वाली दवा खुद से ना लगाएं: डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा या पाउडर प्लास्टर के अंदर ना डालें।
- प्लास्टर को खुद से ना हटाएं: खुजली से परेशान होकर प्लास्टर को तोड़ने या हटाने की कोशिश ना करें।
ये काम है जरूरी
- पौष्टिक भोजन करें: कैल्शियम और प्रोटी से भरपूर भोजन हड्डियों को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। (दूध,ही, पनीर, मखाना, आदि खाएं)।
- पर्याप्त आराम करें: फ्रैक्चर जल्दी ठीक हो, इसके लिए शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है।
नोट: अगर खुजली बहुत ज्यादा हो, उंगलियों नीली पड़ने लगें, जलन हो, बदबू आए या दर्द बढ़ने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।