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Fracture Recovery: प्लास्टर में खुजली होने पर क्या करें? ये टिप्स दिला सकते हैं आराम

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Plaster mein Khujli ka Ilaj: फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर के अंदर खुजली होना एक आम समस्या है। लेकिन खुजली से राहत पाने के लिए कुछ गलतियां परेशानी को और बढ़ा सकती हैं। जानिए ऐसी स्थिति में क्या करना सही है।

Fracture Recovery: प्लास्टर में खुजली होने पर क्या करें? ये टिप्स दिला सकते हैं आराम

फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर चढ़वाना जितना मुश्किल लगता है, उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली एक चीज होती है- प्लास्टर के अंदर होने वाली खुजली। यह खुजली इतनी परेशान कर देती है कि कई बार लोग स्केल, पेन या कोई नुकीली चीज प्लास्टर के अंदर डालने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार, प्लास्टर के अंदर हल्की खुजली होना सामान्य बात है और कुछ आसान तरीकों से इससे राहत पाई जा सकती है। आइए जानते हैं कि फ्रैक्चर के दौरान खुजली क्यों होती है, इससे कैसे राहत पाई जा सकती है और किन गलतियों से बचना चाहिए।

फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर के अंदर खुजली क्यों होती है?

  • त्वचा का सूखना: प्लास्टर के अंदर त्वचा को हवा नहीं मिलती। इससे त्वचा सूख जाती है और खुजली पैदा करती है।
  • पसीना जमा होना: गर्मी के मौसम में प्लास्टर के अंदर पसीना जमा होने लगता है जिसकी वजह से खुजली होती है।
  • हड्डी का ठीक होना: जब हड्डी जुड़ने लगती है, तो शरीर में कई बदलाव होते हैं। इस दौरान हल्की खुजली महसूस होना सामान्य माना जाता है।

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Bone Fracture Care Tips

प्लास्टर के अंदर खुजली हो तो क्या करें?

  1. ठंडी हवा का इस्तेमाल करें: अगर डॉक्टर मना ना करें, तो प्लास्टर के बाहरी हिस्से पर ठंडी हवा लगाई जा सकती है। इससे थोड़ी राहत मिलती है।
  2. आईस पैक: ठंडी हवा के अलावा किसी कपड़े के अंदर रखकर आईस पैक भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि प्लास्टर गीला ना हो।
  3. प्लास्टर को सूखा रखें: प्लास्टर में नमी या पानी जाने से खुजली और बढ़ सकती है। इसलिए इसे हमेशा सूखा रखने की कोशिश करें।

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ये गलतियां बिल्कुल ना करें

  • नुकीली चीज अंदर ना डालें: स्केल, पेन, चम्मच या किसी भी नुकीली चीज को प्लास्टर के अंदर डालने से त्वचा कट सकती है और इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है।

Bone Fracture Care Tips
  • खुजली वाली दवा खुद से ना लगाएं: डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा या पाउडर प्लास्टर के अंदर ना डालें।
  • प्लास्टर को खुद से ना हटाएं: खुजली से परेशान होकर प्लास्टर को तोड़ने या हटाने की कोशिश ना करें।

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ये काम है जरूरी

  1. पौष्टिक भोजन करें: कैल्शियम और प्रोटी से भरपूर भोजन हड्डियों को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। (दूध,ही, पनीर, मखाना, आदि खाएं)।
  2. पर्याप्त आराम करें: फ्रैक्चर जल्दी ठीक हो, इसके लिए शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है।

नोट: अगर खुजली बहुत ज्यादा हो, उंगलियों नीली पड़ने लगें, जलन हो, बदबू आए या दर्द बढ़ने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

Shubhangi Gupta

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