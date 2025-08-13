अचार बन सकता है 'जहर'! डॉक्टर बोले- 'खाने से पहले इन 3 बातों का जरूर रखें ध्यान'

डॉक्टर अदितिज धमीजा एक केस शेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे अचार खाने से एक पूरी फैमिली को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर बताते हैं कि दरअसल सारा मामला आचार को सही से प्रिजर्व ना करने का है।

खाने के साथ जबतक खट्टा-मीठा अचार ना हो, तब तक वो अधूरा ही लगता है। अचार भारतीयों की मनपसंद साइड डिशेज में से एक है, जो बोरिंग से खाने को भी चटपटा और जायकेदार बनाने का दम रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अचार शरीर के लिए 'जहर' की तरह भी काम कर सकता है? जी हां, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अदितिज धमीजा एक केस शेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे अचार खाने से एक पूरी फैमिली को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर बताते हैं कि दरअसल सारा मामला आचार को सही से प्रिजर्व ना करने का है। डॉक्टर ने आचार को सही ढंग से स्टोर करने की टिप्स भी साझा की हैं, आइए जानते हैं।

कैसे जहर बन सकता है अचार? डॉक्टर धमीजा कहते हैं कि अगर आचार को सही ढंग से प्रिजर्व कर के नहीं रखा गया है, तो अचार सेहत के लिए काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। दरअसल ऐसे अचार में 'बोटुलिज्म' नामक बैक्टीरिया टॉक्सिंस रिलीज कर देता है। ये टॉक्सिंस 'पैरालिसिस' जैसी गंभीर समस्या का कारण बन सकते हैं। इतना ही नहीं, कई मामलों में ये जानलेवा तक हो सकता है। डॉक्टर धमीजा कहते हैं कि अचार को प्रिजर्व करने में तीन बातों का ध्यान रखें, ताकि आप सेफ तरीके से अचार खा सकें।

हमेशा साफ जार का इस्तेमाल करें डॉक्टर के मुताबिक जब भी आप अचार को स्टोर करते हैं, तो उसे हमेशा किसी साफ या स्टेरिलाइज जार में स्टोर करें। अचार के लिए कांच का बर्तन सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे में केमिकल रिस्क होता है तो वहीं मेटल के डब्बे में किसी तरह का रिएक्शन हो सकता है। कांच के मर्तबान को सबसे पहले गर्म पानी से धोएं फिर उसे अच्छी तरह सूखने के बाद ही उसमें अचार स्टोर करें। इससे किसी भी तरह के बैक्टीरिया और फंगस ग्रोथ का रिस्क कम हो जाएगा।

तेल और सिरके की मात्रा सही रखें डॉक्टर धमीजा कहते हैं कि अचार में तेल और सिरके की मात्रा भी हमेशा सही रखनी चाहिए। अगर तेल या सिरके की मात्रा कम है, तो इससे अचार में बैक्टीरिया के ग्रो होने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार ऊपर के हिस्से में हवा लगने के कारण भी अचार में फंगस लगने का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर का सुझाव है कि तेल और सिरके की मात्रा चेक करते रहें और पर्याप्त रखें।