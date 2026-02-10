लगातार होती खांसी कब बन जाती है खतरनाक? डॉक्टर ने चेताया हो सकते हैं ये कारण जिम्मेदार
यदि खांसी लगातार कई हफ्तों तक बनी रहती है या बार-बार लौटकर आने लगती है और दवाओं के सेवन के बाद भी ठीक नहीं होती, तो यह साधारण खांसी नहीं बल्कि शरीर की तरफ से दिया गया एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत हो सकता है।
अकसर मौसम बदलने पर होने वाली खांसी को लोग सर्दी-जुकाम या एलर्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यदि खांसी लगातार कई हफ्तों तक बनी रहती है या बार-बार लौटकर आने लगती है और दवाओं के सेवन के बाद भी ठीक नहीं होती, तो यह साधारण खांसी नहीं बल्कि शरीर की तरफ से दिया गया एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत हो सकता है। क्रॉनिक कफ (Chronic cough) यानी ऐसी खांसी जो 8 सप्ताह से ज्यादा समय तक रहे, कई गंभीर समस्याओं से जुड़ी हो सकती है।
डॉ. हरीश वर्मा बताते हैं कि हर खांसी सिर्फ संक्रमण की वजह से नहीं होती। कई बार इसका कारण गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD), अस्थमा, पोस्ट-नैजल ड्रिप, फेफड़ों की बीमारी, एलर्जी या कुछ मामलों में गंभीर रोग जैसे टीबी या फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। खासतौर पर अगर खांसी के साथ सांस फूलना, सीने में दर्द, वजन कम होना, खून आना या लगातार थकान जैसे लक्षण हों, तो तुरंत जांच जरूरी है।
ये लक्षण करते हैं GERD की तरफ इशारा
GERD से जुड़ी खांसी अक्सर लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि इसमें सीने में जलन जरूरी नहीं होती। रात में खांसी बढ़ना, गले में खराश, बार-बार गला साफ करने की इच्छा या मुंह में खट्टा स्वाद जैसे लक्षण एसिड रिफ्लक्स की ओर संकेत कर सकते हैं। जब पेट का एसिड ऊपर आकर गले या श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, तो लगातार खांसी शुरू हो सकती है।
बिगड़ती लाइफस्टाइल
डॉ. वर्मा के अनुसार, आज की लाइफस्टाइल भी क्रॉनिक कफ का बड़ा कारण बन रही है। देर रात खाना, लंबे समय तक बैठकर काम करना, प्रदूषण में रहना, धूम्रपान, अत्यधिक कैफीन, मोटापा और तनाव जैसी आदतें श्वसन स्वास्थ्य को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती हैं। वर्क-फ्रॉम-होम के दौरान शारीरिक गतिविधि कम होना और एयर क्वालिटी खराब होना भी सांस से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है।
साइलेंट रिफ्लक्स
कई बार युवा और फिट दिखने वाले लोग भी क्रॉनिक खांसी से परेशान हो सकते हैं क्योंकि एलर्जी, अस्थमा या 'साइलेंट रिफ्लक्स' जैसी स्थितियां बिना स्पष्ट जोखिम कारकों के भी हो सकती हैं। इसलिए केवल उम्र या फिटनेस के आधार पर समस्या को हल्का नहीं लेना चाहिए।
खांसी से राहत दिलाएंगे ये टिप्स
खांसी को नियंत्रित करने के लिए कुछ आसान लाइफस्टाइल बदलाव मददगार हो सकते हैं। जैसे समय पर भोजन करना, देर रात भारी खाना न खाना, धूम्रपान से दूरी बनाना, प्रदूषण से बचाव करना, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त पानी पीना। यदि GERD का संदेह हो तो सोते समय सिर थोड़ा ऊंचा रखना और मसालेदार या तैलीय भोजन कम करना भी लाभकारी हो सकता है।
सलाह- डॉ. वर्मा सलाह देते हैं कि अगर खांसी तीन से चार सप्ताह से ज्यादा बनी रहे या बार-बार वापस आए, तो स्वयं इलाज करने की जगह डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। समय पर सही जांच से बीमारी की पहचान जल्दी हो सकती है और गंभीर जटिलताओं से बचाव संभव है। याद रखें, हर लंबी चलने वाली खांसी साधारण नहीं होती। शरीर के संकेतों को समझना और समय पर कदम उठाना ही बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है।
लेखक के बारे में
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
