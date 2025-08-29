पीरियड पेन करता है परेशान तो इस बार आजमाकर देखें ये ट्रिक्स

एक अध्ययन के मुताबिक 70 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय महिलाएं पीरियड के दौरान किसी-न-किसी तरह की परेशानी का सामना करती हैं। इन समस्याओं से उबरने के लिए दर्द निवारक दवाएं ही एकमात्र सहारा नहीं हैं। आप अपनी जीवनशैली में कुछ जरूरी बदलाव लाकर भी इन परेशानियों से बच सकती हैं। बता रही हैं आयुषी गुप्ता

पीरके चार-पांच दिन अधिकांश महिलाओं के लिए परेशानी भरे ही होते हैं। कभी दर्द हावी हो जाता है, तो कभी बिना किसी बात के मूड खराब हो जाता है। ये परेशानियां कभी-कभार इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं कि पेनकिलर का सहारा लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। पर हर दिन पेनकिलर भी तो नहीं खाया जा सकता। ऐसे में पीरियड के दौरान कुछ बातों का ध्यान में रखकर भी आप पीरियड की परेशानियों पर काबू पा सकती हैं…

1 नमक पर रखें नियंत्रण अगर आप पीरियड के दौरान होने वाले क्रैम्प से बचना चाहती हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि खासतौर से पीरियड के दौरान आपको नमक का सेवन बेहद संतुलित मात्रा में करना होगा। ज्यादा नमक के सेवन से पेट के निचले हिस्से में दर्द यानी क्रैम्प की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या भी बढ़ जाती है। प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिनका सेवन पीरियड के दौरान आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा सोडियम के सेवन से शरीर के भीतर पानी इकट्ठा होने लगता है, जिसका असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है।

2 न करें हाइजीन की अनदेखी सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए सही आहार के साथ-साथ हाइजीन भी जरूरी है। हाइजीन की यह जरूरत पीरियड के दौरान और ज्यादा बढ़ जाती है। इस दौरान निजी अंगों की साफ-सफाई का खास ध्यान दें। एक ही सैनिटरी पैड या टैंपून को कई-कई घंटे पहने रहने की गल्ती नहीं करें। चार से छह घंटे में इन्हें बदल लें। कई घंटे तक एक ही पैड या टैंपून के इस्तेमाल से शरीर के उस हिस्से में बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ता है और वहां से बदबू आने लगती है। नियमित अंतराल पर पैड या टैंपून नहीं बदलने से वहां रैशेज होने और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कैनेडियन जर्नल ऑफ इंफेक्शियस डिजीज एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित शोध में भी इस बात की तस्दीक की गई है।

3 वक्त पर खाएं खाना पीरियड के दौरान अपनी सेहत दुरुस्त रखना चाहती हैं, तो समय पर खाना नहीं खाने की अपनी आदत को आपको छोड़ना होगा। पीरियड के दौरान लंबे समय तक खाली पेट रहना ठीक नहीं, क्योंकि इससे शरीर में ऊर्जा की कमी होगी और मूड बिगड़ा रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भूख लगने पर आप जंक फूड से अपना पेट भर लें। शरीर को पोषण चाहिए, मैदा, चीनी और नमक नहीं। जंक फूड में नमक और चीनी दोनों की ही मात्रा ज्यादा होती है। इसके सेवन से आपको पीरियड में किसी भी तरह का आराम नहीं आएगा, बल्कि आपकी परेशानियों में इजाफा ही होगा।

4 एसेंशियल ऑयल से करें मसाज पीरियड के दर्द को कम करने के लिए मसाज की मदद लें। इस दर्द को कम करने में लगभग 20 मिनट की एसेंशियल ऑयल की मसाज लाभदायक हो सकती है। कुछ विशेष बिंदुओं को दबाने से पेट, बाजू और पीठ के दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। पीरियड दर्द में लैवेंडर, पुदीना, गुलाब और सौंफ ऑयल सहायक हो सकता है। एसेंशियल ऑयल को हमेशा नारियल, बादाम या ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए।

5 ज्यादा कॉफी पीने से बचें पीरियड के दौरान चाय या कॉफी की चुस्कियां अच्छी तो लगती हैं, पर इस वक्त कॉफी का ज्यादा सेवन आपकी परेशानियों को घटाने की जगह बढ़ा सकता है। पीरियड के दौरान ज्यादा कॉफी का सेवन न सिर्फ दर्द को बढ़ाएगा, बल्कि स्तनों को भी ज्यादा संवेदनशील बना देगा। तैयबा यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज की पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा कॉफी के सेवन से पीरियड न सिर्फ लंबा खिंच सकता है, बल्कि इस दौरान ब्लीडिंग भी ज्यादा हो सकती है।