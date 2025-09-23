इन 5 लोगों के लिए जहर है साबूदाना! व्रत में खाने की गलती भूलकर भी ना करें

साबूदाना टेस्टी होने के साथ-साथ काफी हेल्दी भी होता है। बावजूद इसके कुछ लोगों के लिए साबूदाना नुकसानदायक भी हो सकता है। ऐसी हेल्थ कंडीशन हैं, जिनमें लोगों को साबूदाना खाने से परहेज करना चाहिए।

शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। इन नौ दिनों तक कई लोग व्रत-उपवास करते हैं, जिसमें केवल फलाहारी भोजन किया जाता है। फलाहारी चीजों में से ही एक है साबूदाना, जिसका सेवन काफी लोग करते हैं। खिचड़ी, वड़े, खीर से ले कर फैंसी स्नैक्स तक, साबूदाना से कई डिशेज बनाई जाती हैं। बता दें साबूदाना टेस्टी होने के साथ-साथ काफी हेल्दी भी होता है। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और जिंक जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। बावजूद इसके कुछ लोगों के लिए साबूदाना नुकसानदायक भी हो सकता है। जी हां, कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन हैं, जिनमें लोगों को साबूदाना खाने से परहेज करना चाहिए। वरना उनकी सेहत पर गलत असर पड़ सकता है।

पाचन संबंधी परेशानियां अगर आपको पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं, तो साबूदाना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दरअसल साबूदाना में जिंक की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, जिस वजह से पेट फूलना, कब्ज, मतली, पेट दर्द और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसमें फाइबर की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से कब्ज की समस्या हो सकती है।

डायबिटीज की समस्या जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, उन्हें साबूदाना खाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसे खाने पर ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। खासतौर से अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो साबूदाना खाना अवॉइड ही करें।

लो बीपी के मरीज अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है, तो आपको साबूदाना खाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल साबूदाना में पोटैशियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, जो बीपी को और कम करता है। ऐसे में अगर आपका बीपी पहले से ही कम रहता है, तो समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। आप बीपी कंट्रोल की दवाई ले रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

मोटापे से हैं परेशान अगर आप मोटापे से परेशान हैं और वेट लॉस डाइट पर हैं, तो साबूदाना का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है और इसमें कैलोरी भी काफी ज्यादा होती हैं। ऐसे में अगर उपवास के दौरान आप साबूदाना का सेवन कर रहे हैं, तो आपका वजन और ज्यादा बढ़ सकता है।