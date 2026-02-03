Hindustan Hindi News
इन 4 लोगों के लिए नहीं है कॉफी! न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए बड़े साइड इफेक्ट्स

संक्षेप:

कॉफी एनर्जी बढ़ाने का आसान तरीका लगती है, लेकिन हर किसी के लिए यह फायदेमंद नहीं होती। न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन बताती हैं कि कुछ हेल्थ कंडीशंस में कॉफी नुकसान पहुंचा सकती है और सावधानी जरूरी है।

Feb 03, 2026 06:56 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
कॉफी आज की तेज रफ्तार जिंदगी में एनर्जी का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुकी है। सुबह की सुस्ती दूर करनी हो, काम के बीच फोकस बढ़ाना हो या थकान से राहत पानी हो - ज्यादातर लोग बिना सोचे एक कप कॉफी उठा लेते हैं। लेकिन जिस कॉफी को हम रोजमर्रा की आदत मान चुके हैं, वह हर किसी के शरीर के लिए समान रूप से फायदेमंद नहीं होती।

न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन के अनुसार, कुछ खास हेल्थ कंडीशंस में कॉफी शरीर पर उल्टा असर डाल सकती है और मौजूदा समस्याओं को और गंभीर बना सकती है। कैफीन नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र, हार्मोन और दिल की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, इसलिए इसके प्रभाव को हल्के में लेना सही नहीं है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि किन लोगों को कॉफी सीमित करनी चाहिए या पूरी तरह अवॉयड करनी चाहिए, ताकि एनर्जी के नाम पर सेहत से समझौता ना करना पड़े।

  1. एंग्जायटी और पैनिक डिसऑर्डर: कॉफी में मौजूद कैफीन एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है जो नर्वस सिस्टम को तेजी से एक्टिव करता है। एंग्जायटी से जूझ रहे लोगों में यह दिल की धड़कन तेज करना, घबराहट, बेचैनी और पसीना जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है। एक स्टडी के अनुसार, नियमित कॉफी सेवन एंग्जायटी लेवल को बढ़ा सकता है। जिन लोगों को पहले से एंग्जायटी या पैनिक अटैक की समस्या है, उन्हें कॉफी से दूरी बनानी चाहिए।
  2. एसिडिटी और पेट से जुड़ी समस्याएं: अगर आपको बार-बार एसिडिटी, गैस या एसिड रिफ्लक्स की समस्या रहती है, तो कॉफी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, कॉफी पेट में एसिड के स्राव को बढ़ाती है जिससे जलन, सीने में दर्द और अपच हो सकता है। चूंकि गट हेल्थ का सीधा संबंध इम्युनिटी, स्किन और मानसिक स्वास्थ्य से होता है, इसलिए पेट को बार-बार इरिटेट करना पूरे शरीर पर असर डाल सकता है।
  3. प्रेग्नेंसी: गर्भावस्था के दौरान कैफीन का अधिक सेवन शिशु के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन चेतावनी देती हैं कि कॉफी का ज्यादा सेवन भ्रूण की ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। जनवरी 2024 में Reproductive Toxicology में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, अधिक कैफीन सेवन से लो बर्थ वेट, हार्ट से जुड़ी समस्याएं और न्यूरो-डेवलपमेंटल इश्यूज का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए प्रेग्नेंसी में कॉफी को सीमित या अवॉयड करना सुरक्षित माना जाता है।

4. हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज: हाई ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों के लिए कॉफी जोखिम बढ़ा सकती है। कैफीन शरीर में एड्रेनालिन रिलीज करता है जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 2023 की एक स्टडी के अनुसार, लंबे समय तक ज्यादा कॉफी पीने से ब्लड वेसल्स में सूजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, जो हार्ट डिजीज के खतरे को और बढ़ाता है।

हेल्थ नोट : कॉफी पूरी तरह बुरी नहीं है, लेकिन यह हर किसी के लिए सही भी नहीं होती। अगर आप ऊपर बताई गई किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो कॉफी का सेवन सोच-समझकर करें या डॉक्टर व न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लें। सेहत के साथ समझौता किए बिना ही एनर्जी पाने के बेहतर विकल्प चुनना सबसे सही फैसला है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
