हर किसी के लिए नहीं है लस्सी, जानें किन लोगों को करना चाहिए अवॉइड
लस्सी दही से बनी होती है, जो पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है। यह शरीर को ठंडक देती है और गर्मियों में हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करती है लेकिन कुछ लोगों के लिए यह नुकसानदायक भी हो सकती है।
गर्मियों में लस्सी को एक हेल्दी और ठंडक देने वाला ड्रिंक माना जाता है। दही से बनी लस्सी पाचन को बेहतर बनाने, शरीर को ठंडा रखने और हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करती है। यही वजह है कि कई लोग इसे अपनी रोज की डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन क्या लस्सी हर किसी के लिए फायदेमंद होती है? सच यह है कि कुछ लोगों के लिए लस्सी नुकसानदायक भी साबित हो सकती है, खासकर अगर इसे गलत समय, ज्यादा मात्रा या गलत तरीके से पिया जाए। जिन लोगों को कुछ खास हेल्थ समस्याएं होती हैं, उन्हें लस्सी पीने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बॉडी की जरूरत और स्थिति को समझकर ही इसका सेवन करें।
लस्सी के फायदे
- पाचन को बेहतर बनाती है: इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट को हेल्दी रखते हैं।
- शरीर को ठंडक देती है: गर्मी में यह शरीर का तापमान संतुलित रखने में मदद करती है।
- हाइड्रेशन बनाए रखती है: यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करती है।
किन लोगों को लस्सी से बचना चाहिए?
- जिनको लैक्टोज इनटॉलरेंस है: कुछ लोगों को दूध और दही से एलर्जी या लैक्टोज इनटॉलरेंस होता है। ऐसे लोगों को लस्सी पीने से पेट दर्द, गैस या डायरिया हो सकता है।
- जिनको बार-बार सर्दी-जुकाम होता है: लस्सी की तासीर ठंडी होती है। अगर आपको अक्सर सर्दी, खांसी या गले में खराश रहती है, तो लस्सी आपकी समस्या बढ़ा सकती है।
- कमजोर पाचन वाले लोग: जिन लोगों का पाचन कमजोर होता है, उन्हें ज्यादा लस्सी पीने से ब्लोटिंग या पेट भारी लग सकता है।
- लो ब्लड प्रेशर वाले लोग: लस्सी शरीर को ठंडा करती है और ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम कर सकती है। इसलिए लो BP वाले लोगों को इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए।
- रात में लस्सी पीने वाले लोग: रात के समय लस्सी पीना सही नहीं माना जाता, क्योंकि इससे पाचन धीमा हो सकता है और गले में बलगम बन सकता है।
लस्सी कब और कैसे पिएं?
- दिन के समय पिएं, खासकर दोपहर में: लस्सी पीने का सबसे अच्छा समय दिन में, खासकर दोपहर के आसपास होता है, क्योंकि इस समय पाचन अच्छा रहता है और शरीर को ठंडक भी मिलती है।
- ज्यादा ठंडी लस्सी ना पिएं: बहुत ज्यादा ठंडी या फ्रिज से निकली हुई लस्सी पीने से गले में खराश, सर्दी या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए सामान्य ठंडी लस्सी ही लें।
- सीमित मात्रा में सेवन करें: लस्सी फायदेमंद जरूर है, लेकिन ज्यादा मात्रा में पीने से पेट भारी लग सकता है या पाचन धीमा हो सकता है, इसलिए 1 गिलास पर्याप्त होता है।
- ताजा और घर की बनी लस्सी बेहतर होती है: हमेशा ताजा और घर पर बनी लस्सी ही पिएं, क्योंकि बाजार की लस्सी में ज्यादा शुगर और प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं होते।
नोट: लस्सी एक हेल्दी ड्रिंक है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। अगर आपको कोई हेल्थ समस्या है, तो इसे पीने से पहले सावधानी जरूर रखें। सही समय और सही मात्रा में लस्सी पीने से ही इसके फायदे मिल सकते हैं। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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