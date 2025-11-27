Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थPeople who should avoid eating cashew and almonds
इन लोगों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए काजू-बादाम, फायदा की जगह करेगा नुकसान

संक्षेप:

हर ड्राई फ्रूट हेल्दी और टेस्टी माना जाता है लेकिन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। काजू-बादाम सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं लेकिन कुछ लोगों को ये फायदा की जगह नुकसान पहुंचाता है।

Thu, 27 Nov 2025 11:01 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
सेहत के लिए मेवे काफी फायदेमंद होते हैं और लोग बड़े चाव से इन्हें खाते हैं। काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर, मखाना लोग भूनकर, भिगोकर या फिर ऐसे ही खाते हैं। मेवे में काजू-बादाम सबसे ज्यादा हेल्दी और पौष्टिक माने जाते हैं और यही कारण है कि ये महंगे भी मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोगों को काजू-बादाम खाने से परहेज करना चाहिए। काजू-बादाम शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं लेकिन कुछ लोगों को ये नुकसान कर सकते हैं। चलिए बताते हैं किन्हें ये नहीं खाना चाहिए।

काजू- काजू में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक और विटामिन K जैसे तत्व होते हैं। काजू खाने से दिल स्वस्थ रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और मांसपेशियों में मजबूती आती है।

बादाम- प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड फैट बादाम में पाया जाता है। बादाम खाने से दिमाग तेज, याददाश्त बेहतर, प्रोटीन की कमी पूरी, बाल-स्किन हेल्दी और पेट स्वस्थ रहता है।

ये लोग ना खाएं

किडनी स्टोन- जिन लोगों की किडनी में स्टोन की समस्या है, उन्हें बादाम नहीं खाना चाहिए। इसमें मैग्निशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो स्टोन में दर्द पैदा करेगी।

हाई बीपी- हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी बादाम का सेवन कम करना चाहिए। बादाम में काफी मात्रा में पोटैशियम होता है, जो दवाइयों के साथ रिएक्शन कर सकता है।

पाचन तंत्र- जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है, उन्हें कम बादाम खाने चाहिए। बादाम में मौजूद फाइबर, टैनिन और इसका कड़ा छिलका पेट में ब्लोटिंग, गैस, कब्ज और दर्द की समस्या पैदा कर सकता है।

अस्थमा- जिन लोगों को सर्दियों में अस्थमा की समस्या रहती है, उन्हें काजू नहीं खाना चाहिए। काजू में हिस्टामाइन होता है, जो अस्थमा की समस्या को बढ़ा सकता है।

माइग्रेन- माइग्रेन से पीड़ित लोगों को भी काजू नहीं खाना चाहिए। काजू में टायरामाइन नामक पदार्थ होता है, जो सिर दर्द को बढ़ाता है।

वजन बढ़ाए- ज्यादा या भूनकर काजू खाने से वजन भी बढ़ता है। काजू में तेल होता है और भूनने के बाद ये डबल हो जाता है। ऐसे में वजन बढ़ने का खतरा रहता है।

कैसे खाएं- काजू-बादाम ज्यादा खाने से नुकसान ही होगा। अगर आपको किसी तरह की समस्या है, तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए ना खाएं।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

