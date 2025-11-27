इन लोगों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए काजू-बादाम, फायदा की जगह करेगा नुकसान

संक्षेप: हर ड्राई फ्रूट हेल्दी और टेस्टी माना जाता है लेकिन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। काजू-बादाम सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं लेकिन कुछ लोगों को ये फायदा की जगह नुकसान पहुंचाता है।

सेहत के लिए मेवे काफी फायदेमंद होते हैं और लोग बड़े चाव से इन्हें खाते हैं। काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर, मखाना लोग भूनकर, भिगोकर या फिर ऐसे ही खाते हैं। मेवे में काजू-बादाम सबसे ज्यादा हेल्दी और पौष्टिक माने जाते हैं और यही कारण है कि ये महंगे भी मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोगों को काजू-बादाम खाने से परहेज करना चाहिए। काजू-बादाम शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं लेकिन कुछ लोगों को ये नुकसान कर सकते हैं। चलिए बताते हैं किन्हें ये नहीं खाना चाहिए।

काजू- काजू में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक और विटामिन K जैसे तत्व होते हैं। काजू खाने से दिल स्वस्थ रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और मांसपेशियों में मजबूती आती है।

बादाम- प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड फैट बादाम में पाया जाता है। बादाम खाने से दिमाग तेज, याददाश्त बेहतर, प्रोटीन की कमी पूरी, बाल-स्किन हेल्दी और पेट स्वस्थ रहता है।

ये लोग ना खाएं किडनी स्टोन- जिन लोगों की किडनी में स्टोन की समस्या है, उन्हें बादाम नहीं खाना चाहिए। इसमें मैग्निशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो स्टोन में दर्द पैदा करेगी।

हाई बीपी- हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी बादाम का सेवन कम करना चाहिए। बादाम में काफी मात्रा में पोटैशियम होता है, जो दवाइयों के साथ रिएक्शन कर सकता है।

पाचन तंत्र- जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है, उन्हें कम बादाम खाने चाहिए। बादाम में मौजूद फाइबर, टैनिन और इसका कड़ा छिलका पेट में ब्लोटिंग, गैस, कब्ज और दर्द की समस्या पैदा कर सकता है।

अस्थमा- जिन लोगों को सर्दियों में अस्थमा की समस्या रहती है, उन्हें काजू नहीं खाना चाहिए। काजू में हिस्टामाइन होता है, जो अस्थमा की समस्या को बढ़ा सकता है।

माइग्रेन- माइग्रेन से पीड़ित लोगों को भी काजू नहीं खाना चाहिए। काजू में टायरामाइन नामक पदार्थ होता है, जो सिर दर्द को बढ़ाता है।

वजन बढ़ाए- ज्यादा या भूनकर काजू खाने से वजन भी बढ़ता है। काजू में तेल होता है और भूनने के बाद ये डबल हो जाता है। ऐसे में वजन बढ़ने का खतरा रहता है।

कैसे खाएं- काजू-बादाम ज्यादा खाने से नुकसान ही होगा। अगर आपको किसी तरह की समस्या है, तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए ना खाएं।