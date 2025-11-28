तुलसी पत्ता सभी के लिए नहीं फायदेमंद- जानें किसे हो सकता है नुकसान

संक्षेप: तुलसी को आयुर्वेद में औषधि का दर्जा दिया गया है, लेकिन हर किसी के लिए इसका सेवन सुरक्षित नहीं होता। कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों में तुलसी के पत्ते फायदेमंद होने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है।

तुलसी को भारतीय संस्कृति में पवित्रता और स्वास्थ्य दोनों का प्रतीक माना जाता है। आयुर्वेद में इसे कई रोगों की प्राकृतिक औषधि बताया गया है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल और इम्यून-बूस्टिंग गुण भरपूर होते हैं। सर्दी-खांसी से राहत देने से लेकर पाचन सुधारने और तनाव कम करने तक, तुलसी के फायदे अनगिनत हैं। हालांकि, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू अक्सर अनदेखा रह जाता है- तुलसी हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होती। कुछ खास स्वास्थ्य स्थितियों में तुलसी का सेवन शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकता है और कई मामलों में ये औषधि फायदेमंद होने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। यदि आप किसी विशेष समस्या से जूझ रहे हैं तो तुलसी का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा सुरक्षित रहता है।

लो ब्लड शुगर वाले लोग तुलसी ब्लड शुगर के स्तर को कम कर सकती है। जिन लोगों को पहले से लो शुगर की समस्या है, वे इसका सेवन करें तो उनके लेवल और नीचे आ सकते हैं। मधुमेह की दवा लेने वालों को भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि तुलसी और दवाओं के संयुक्त असर से शुगर बहुत कम हो सकती है।

प्रेग्नेंट महिलाएं गर्भावस्था के दौरान तुलसी का अधिक सेवन गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है। कुछ शोधों में बताया गया है कि यह हार्मोनल बैलेंस पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसे नियमित रूप से लेना सुरक्षित नहीं माना जाता।

सर्जरी से पहले के मरीज जो लोग किसी ऑपरेशन से गुजरने वाले हों, उन्हें कम से कम दो हफ्ते पहले तुलसी का सेवन बंद कर देना चाहिए। तुलसी ब्लड क्लॉटिंग को प्रभावित कर सकती है जिससे सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है।

ब्लडथिनर दवा लेने वाले लोग यदि आप ब्लड थिनिंग दवाएं ले रहे हैं तो तुलसी इन दवाओं की प्रतिक्रिया को और बढ़ा सकती है। इससे शरीर में अत्यधिक खून बहने का जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

एलर्जी वाले लोग कुछ लोगों को तुलसी से एलर्जी हो सकती है। इसके लक्षणों में त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, सूजन या सांस लेने में दिक्कत शामिल हो सकती है। ऐसे लोगों को तुलसी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।