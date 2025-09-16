जरूरत से ज्यादा चाय पीने वाले हो जाएं सावधान, ये 5 हार्मोन्स हो सकते हैं प्रभावित

Side Effects Of Drinking Tea : चाय की हर चुस्की के साथ उसमें मौजूद कैफीन, टैनिन और अन्य यौगिक हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं जरूरत से ज्यादा चाय पीने से शरीर के कौन से हार्मोन्स पर असर पड़ता है, जिसके क्या-क्या नुकसान होते हैं।

अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं और दिन में 6-7 कप रोजाना यूं ही दोस्तों के साथ गपशप करते हुए पी जाते हैं तो सतर्क हो जाइए। आप अनजाने में शरीर में मौजूद 5 हार्मोन्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जी हां, ज्यादातर भारतीय सुबह की बेड टी से लेकर शाम को ऑफिस की थकान मिटाने तक, कई कप चाय शौक-शौक में पी जाते हैं।

जरूरत से ज्यादा चाय पीने से इन 5 हार्मोन्स पर पड़ता है बुरा असर बढ़ सकता है कोर्टिसोल हार्मोन जरूरत से ज्यादा चाय पीने से शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ सकता है। दरअसल, चाय में मौजूद कैफीन एड्रिनल ग्लैंड्स को उत्तेजित करता है, जिससे कोर्टिसोल का स्तर बढ़ सकता है। शरीर में लंबे समय तक कोर्टिसोल की अधिक मात्रा तनाव, चिंता, घबराहट,वजन बढ़ना, मधुमेह और नींद से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। इसलिए चाय के अधिक सेवन से बचें।

थॉयरायड हार्मोन पर पड़ सकता है असर अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चाय जैसे ब्लैक टी पीने की आदत है तो आपके थॉयरायड हार्मोन पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर दवा लेने के तुरंत बाद चाय पी जाए तो यह दवा के असर को भी कम कर सकती है। चाय में मौजूद फ्लोराइड और कुछ यौगिक थायराइड ग्रंथि के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर अगर पहले से थायराइड की समस्या हो। अत्यधिक कैफीन थायराइड हार्मोन्स (T3 और T4) के उत्पादन और अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है। जिससे थकान, वजन बढ़ना या घटना,मेटाबॉलिज्म में असंतुलन और हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म के लक्षणों में वृद्धि हो सकती है।

एस्ट्रोजन (महिला हार्मोन) कुछ अध्ययनों के अनुसार, ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन और कैफीन लिवर में एस्ट्रोजन के चयापचय को प्रभावित कर सकते हैं। अधिक चाय पीने से एस्ट्रोजन का स्तर असंतुलित हो सकता है। जिससे महिलाओं के मासिक धर्म चक्र में अनियमितता, प्रीमेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS) के लक्षणों में वृद्धि, प्रजनन स्वास्थ्य पर असर जैसे फर्टिलिटी में कमी देखी जा सकती है। लेकिन परिणाम अलग-अलग अध्ययनों में भिन्न हो सकते हैं।

टेस्टोस्टेरोन (पुरुष हार्मोन) अत्यधिक कैफीन का सेवन टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ाता है, जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को कम कर सकता है। जिससे कामेच्छा में कमी, मांसपेशियों के विकास में कमी और थकान और ऊर्जा की कमी जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं।