इन रोगों से पीड़ित लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए सेब, ये होते हैं साइड इफेक्ट

Side Effects Of Eating Apples : कुछ लोगों को सेब का सेवन फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसे में सेहतमंद बने रहने के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर किन लोगों को खासतौर पर सेब का सेवन करने से बचना चाहिए।

हम और आप बचपन से एक कहावत सुनकर बड़े हुए हैं, 'एन एप्पल इन ए डे कीप द डॉक्टर अवे'...लेकिन क्या आप जानते हैं यह कहावत हर किसी के लिए सही नहीं होती है। सेब में मौजूद विटामिन, फाइबर, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व व्यक्ति के शरीर का कई रोगों से बचाव करते हैं। बावजूद इसके हर व्यक्ति के लिए इसका सेवन सुरक्षित नहीं होता है। जी हां, कुछ लोगों को सेब का सेवन फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसे में सेहतमंद बने रहने के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर किन लोगों को खासतौर पर सेब का सेवन करने से बचना चाहिए।

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए सेब ( Side Effect Of Apple) डायबिटीज रोगी डायबिटीज रोगियों को खासतौर पर अपनी डाइट का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। कई ऐसे फल हैं, जिनका सेवन ब्लड शुगर रोगियों को नहीं करना चाहिए। इन्हीं फलों में सेब का नाम भी शामिल है। सेब में प्राकृतिक शुगर (फ्रक्टोज) पाई जाती है। अगर डायबिटीज रोगी अधिक मात्रा में सेब का सेवन करते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। ऐसे में शुगर रोगी अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही सेब का सेवन करें।

एलर्जी कुछ लोगों को खासतौर पर ओरल एलर्जी सिंड्रोम वाले लोगों को सेब खाने से एलर्जी की समस्या हो सकती है। ऐसे लोग अगर ज्यादा मात्रा में सेब का सेवन कर लें तो उनके मुंह, गले और त्वचा में खुजली या सूजन, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती है। सेब थोड़े से अम्लीय होते हैं ऐसे में ज्यादा सेब खाने से एसिड रिफ्लेक्ट या पेट भी अपसेट हो सकता है।

कमजोर पाचन जिन लोगों को पहले से ही पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए भी सेब का अधिक सेवन नुकसान कर सकता है। दरअसल, सेब में मौजूद फाइबर पेट के लिए अच्छा होता है, लेकिन गैस, एसिडिटी या इर्रिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS) वाले लोगों के लिए यह परेशानी बढ़ा सकता है।

दांत और मसूड़ों की समस्या सेब में मौजूद प्राकृतिक एसिड दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है। बार-बार सेब खाने से दांतों में सेंसिटिविटी और मसूड़ों की समस्या बढ़ सकती है। अगर आपको पहले से ही दांतों से जुड़ी कोई बीमारी है तो सेब का सेवन करने से बचें।