बच्चों की सेफ्टी के लिए अंगूर खिलाने का सही तरीका, पीडियाट्रिशियन ने बताया
अंगूर सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये गंभीर खतरा बन सकते हैं। गलत तरीके से दिए गए अंगूर बच्चों में कई बार चोकिंग का कारण बन जाते हैं।
माता-पिता अक्सर बच्चों की डाइट में फल शामिल करते समय यह मान लेते हैं कि जो चीज सेहतमंद है, वह पूरी तरह सुरक्षित भी होगी। लेकिन कई बार यही सोच अनजाने में बच्चों के लिए खतरा बन जाती है। अंगूर ऐसा ही एक फल है, जिसे लोग बिना सोचे-समझे छोटे बच्चों को दे देते हैं। गोल आकार और फिसलन भरी सतह के कारण अंगूर बच्चों में चोकिंग का बड़ा कारण बन सकते हैं।
पीडियाट्रिशियन Dr Nimish Kulkarni के अनुसार, 4–5 साल से कम उम्र के बच्चों को पूरे या बिना कटे अंगूर देना बेहद जोखिम भरा है। सही तरीके से फल देना बच्चों की सुरक्षा के लिए उतना ही जरूरी है जितना उसका पोषण मूल्य।
अंगूर बच्चों के लिए क्यों खतरनाक हैं?
अंगूर का आकार गोल और चिकना होता है, जो बच्चे के गले की नली (airway) के आकार से मिलता-जुलता है। अगर अंगूर फिसलकर गले में चला जाए, तो वह पूरी तरह सांस की नली को ब्लॉक कर सकता है। ऐसे में बच्चा ना रो पाता है, ना खांस पाता है और कुछ ही सेकंड में स्थिति गंभीर हो सकती है। यही वजह है कि दुनियाभर की चाइल्ड सेफ्टी गाइडलाइंस और पीडियाट्रिशियन लगातार इस पर चेतावनी देते रहे हैं।
6 महीने से 1 साल के बच्चों के लिए सही तरीका
अगर आप अपने बच्चे को अंगूर देना चाहते हैं, तो कच्चे या पूरे अंगूर बिल्कुल ना दें। अंगूर को पहले अच्छी तरह धो लें, फिर स्टीम या प्रेशर कुक करें और उसे अच्छे से मैश करके सॉफ्ट प्यूरी बनाएं। इस तरह अंगूर देना सुरक्षित रहता है और चोकिंग का खतरा नहीं होता।
1 साल से बड़े बच्चों के लिए क्या करें?
एक साल से ऊपर के बच्चों को भी पूरे अंगूर देना सुरक्षित नहीं है। अंगूर को लंबाई में काटें (vertically), कभी भी गोल टुकड़ों में ना काटें, बेहतर है कि अंगूर को 4 हिस्सों (quarters) में काटकर दें। यह छोटा सा बदलाव अंगूर के गले में फंसने के खतरे को काफी हद तक कम कर देता है।
किन बातों का रखें खास ध्यान
- 4–5 साल से कम उम्र के बच्चों को पूरे अंगूर ना दें।
- खेलते या दौड़ते समय अंगूर खाने ना दें।
- हमेशा बच्चे की निगरानी में ही फल खिलाएं।
- अंगूर के साथ-साथ चेरी टमाटर और छोटे गोल फल भी इसी तरह काटकर दें।
एक्सपर्ट की सलाह: डॉ. निमिश कुलकर्णी के अनुसार, 'अधिकतर चोकिंग एक्सीडेंट्स घर पर ही होते हैं और इन्हें थोड़ी सी समझदारी से रोका जा सकता है। सही तरीके से खाना देना बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।'
नोट: अंगूर पौष्टिक जरूर हैं, लेकिन बच्चों के लिए सही तरीके से ना दिए जाएं तो खतरा बन सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी और सही कटिंग तकनीक अपनाकर आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं। स्मार्ट फीडिंग ही सेफ फीडिंग है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।