क्या ठंड में बच्चों को थोड़ी चाय दे सकते हैं? डॉक्टर ने बताया किस उम्र से पहले है नुकसानदायक!
संक्षेप: सर्दियों में बच्चे को थोड़ी चाय पिला देंगे तो जकड़न से राहत मिल जाएगी। अगर आपको भी यही लगता है तो डॉक्टर की ये बात आपको जरूर सुन लेनी चाहिए।
ठंड के मौसम में अक्सर घरों में दादी-नानी को ये कहते हुए सुना जाता है कि थोड़ी चाय पिला दो तो बच्चे की जकड़न दूर हो जाएगी। कई बार सर्दी-खांसी या छाती की जकड़न के इलाज के तौर पर बड़े-बूढ़े बच्चों को थोड़ी सी चाय देने की सलाह देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो दूध में थोड़ी-सी चाय की पत्ती डालकर बच्चे को पिलाना सही मानते हैं। लेकिन क्या ये सच में बच्चों के लिए फायदेमंद है? जाने-माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. रोहित भारद्वाज बताते हैं कि यह आदत जितनी आम है, उतनी ही हानिकारक भी हो सकती है। आइए विस्तार में जानते हैं।
चाय में मौजूद टेनिन्स से घटता है आयरन का असर
डॉ. रोहित भारद्वाज बताते हैं कि चाय में टेनिन्स नामक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर में आयरन के एब्जॉरपशन को लगभग 50% तक कम कर सकते हैं। भारत में पहले से ही हर दूसरा बच्चा आयरन की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में यदि बच्चा चाय भी पीता है, तो शरीर में आयरन की कमी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जिसका सीधा असर बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है।
आयरन की कमी से रुक सकता है ब्रेन डेवलेपमेंट
आयरन की कमी सिर्फ खून की कमी तक सीमित नहीं रहती, यह बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को भी प्रभावित करती है। डॉ. भारद्वाज बताते हैं कि जिन बच्चों में आयरन की कमी होती है, वे अक्सर कमजोर रहते हैं, जल्दी थक जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार तो बच्चे मिट्टी या दीवारें तक खाने लगते हैं, जिसे 'पाइका डिसऑर्डर' कहा जाता है। गंभीर मामलों में बच्चे सांस रोकने जैसे लक्षण भी दिखाने लगते हैं।
नींद पर पड़ता है कैफीन का बुरा असर
चाय में पाया जाने वाला कैफीन बच्चों के लिए किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। यह एक ब्रेन स्टिम्युलेंट है, जो बच्चे के दिमाग को उत्तेजित करता है और उसकी नींद को बाधित करता है। डॉ. रोहित के अनुसार, अच्छी और गहरी नींद बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में यदि बच्चा ठीक से सो नहीं पाएगा, तो उसका मानसिक विकास भी अधूरा रह जाएगा।
कब से दे सकते हैं बच्चों को चाय
अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार, 12 साल की उम्र से पहले बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए। 12 साल के बाद भी इसे सिर्फ कभी-कभी ही दिया जा सकता है, वह भी बहुत हल्की मात्रा में। इससे पहले बच्चों के लिए सबसे अच्छी ड्रिंक दूध है, जो कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। डॉ. रोहित कहते हैं कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को दूध और पानी ही एंजॉय करने दीजिए।
नोट: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह की चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या स्थिति के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
