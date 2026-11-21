डायबिटीज का खतरा भारत में दिन पर दिन बच्चों पर भी मंडराने लगता है। टाइप 1 के साथ ही टाइप 2 डायबिटीज भी तेजी से फैल रहा। बच्चे में अगर इस तरह के 5 लक्षण नजर आ रहे हैं तो उन्हें इग्नोर ना करें बल्कि फौरन डॉक्टर से संपंर्क करें।

डायबिटीज बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसे आमतौर पर बड़ों की बीमारी समझा जाता है। लेकिन अब छोटे बच्चों में भी डायबिटीज डायग्नोस हो रही, जिसकी वजह से पैरेंट्स काफी चिंता में हैं। अगर आपका बच्चा भी कुछ ऐसे लक्षण दिखा रहा जैसे पानी बाकी बच्चों से ज्यादा पानी पी रहा या फिर बार-बार पेशाब के लिए जा रहा तो इस तरह के लक्षणों को इग्नोर ना करें। एचटी लाइफस्टाइल से बातचीत में डॉक्टर सजीली मेहता, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पीडियाट्रिक , चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने बताया कि इस तरह के बदलाव धीरे-धीरे हफ्तों में डेवलप होते हैं और ये ज्यादातर डायबिटीज के टाइप पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में पैरेंट्स को बच्चों में होने वाले इस तरह के बदलावों को नजर रखनी चाहिए।

बच्चों के सेहत पर नजर रखें पैरेंट्स इंडिया में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह बीमारी तब होती है जब इम्यून सिस्टम उन सेल्स पर हमला करता है जो इंसुलिन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। उन्होंने बताया कि यह किसी भी वजन के बच्चों में हो सकता है और यह ज्यादा चीनी खाने से नहीं होता है।

वहीं बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज का भी खतरा बढ़ रहा है, जिसमे बच्चो की बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है। हालांकि दोनों तरह के डायबिटीज में एक जैसे लक्षण होते हैं बस टाइप 2 डायबिटीज धीरे-धीरे डेवलप होती है। डॉक्टर ने बताया कि अगर बच्चों को इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो फौरन उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।

जल्दी-जल्दी पेशाब जाना अगर बच्चा बार-बार पेशाब के लिए टॉयलेट में जा रहा है, रात को पेशाब के लिए कई बार उठ रहा या फिर रात को बिस्तर गीला कर रहा है,तो इस बात को हल्के में ना लें। दरअसल, ब्लड में ज्यादा शुगर होने पर किडनी को यूरिन के जरिए ज्यादा पानी निकालना पड़ता है।

प्यास ज्यादा लगना बच्चा को अगर बार-बार प्यास लग रही है और वो पानी की पूरी बोतल जल्दी से खाली कर दे रहा या फिर सुबह उठते ही प्यास लग जा रही है तो इसका मतलब है कि शरीर का फ्लूइड हाई ब्लड शुगर की वजह से बाहर निकल रहा है। ऐसे लक्षण के दिखते ही फिजिशयन से संपंर्क जरूर करें।

बिना वजह वेट लॉस हो रहा बच्चा अगर नॉर्मल खाना खा रहा लेकिन फिर उसका वजन घट रहा या फिर अचानक से उसकी भूख बढ़ गई है तो दोनों ही स्थिति को हल्के में ना लें। क्योंकि बिना पर्याप्त इंसुलिन के बॉडी फैट और मसल्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है।

बच्चे को थकान महसूस हो रही बच्चे का मन खेलने में नहीं लगता, स्कूल में कंसन्ट्रेट होने में दिक्कत होती है, लगातार बच्चा थका हुआ महसूस करने की शिकायत करता है तो इसे हल्के में ना लें। क्योंकि बॉडी पर्याप्त ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाती है।

धुंधली आईसाइट हाई ब्लड शुगर की वजह से बच्चे की आंख टेंपरेरी प्रभावित हो जाती है। कई बार बच्चे देखने में धुंधलापन महसूस करने की शिकायत करते हैं।