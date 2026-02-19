Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

क्या आप पपीते के बीज फेंक देते हैं? यहां जानें इनके जबरदस्त फायदे

Feb 19, 2026 10:55 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अक्सर पपीता खाते समय उसके बीज फेंक दिए जाते हैं, लेकिन यही बीज पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सही मात्रा में सेवन करने पर ये गट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं।

क्या आप पपीते के बीज फेंक देते हैं? यहां जानें इनके जबरदस्त फायदे

पपीता को आमतौर पर पाचन के लिए फायदेमंद फल माना जाता है, लेकिन इसके बीजों पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। पपीते के बीज छोटे, काले और तीखे स्वाद वाले होते हैं, जिनमें कई ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान दोनों में पपीते के बीजों को खास महत्व दिया गया है। यहां जानें इनके फायदे-

  1. पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं: पपीते के बीजों में मौजूद एंजाइम्स पाचन को तेज करने में मदद करते हैं। ये भोजन को सही तरीके से तोड़ने में सहायक होते हैं जिससे गैस, अपच और पेट भारी होने की समस्या कम होती है।
  2. आंतों की सफाई में मददगार: इन बीजों में एंटी-पैरासाइट गुण पाए जाते हैं, जो आंतों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और परजीवियों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यही वजह है कि इन्हें नेचुरल गट क्लेंजर भी माना जाता है।
  3. कब्ज की समस्या में राहत: अगर आपको बार-बार कब्ज की शिकायत रहती है, तो सीमित मात्रा में पपीते के बीज फायदेमंद हो सकते हैं। इनमें मौजूद फाइबर मल त्याग को आसान बनाता है और आंतों की मूवमेंट को बेहतर करता है।
  4. पेट की सूजन और ब्लोटिंग कम करते हैं: पपीते के बीजों में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण आंतों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इससे पेट फूलना, दर्द और असहजता जैसी समस्याओं में राहत मिलती है।
  5. गट बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखते हैं: स्वस्थ पाचन के लिए अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन जरूरी होता है। पपीते के बीज अच्छे गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं और पाचन तंत्र को संतुलित रखते हैं।
  6. लिवर और डिटॉक्स सपोर्ट: पपीते के बीज न केवल गट बल्कि लिवर हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं। ये शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करते हैं, जिससे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता।

ये भी पढ़ें:रोज गेहूं की रोटी खाते हैं? ये 4 चीजें मिलाकर गूंथे आटा, बनेंगी सुपर हेल्दी!

कैसे करें सेवन?

दिन में 5–7 बीज से शुरुआत करें। बीजों को धूप में सुखाकर पीस सकते हैं। इसके अलावा सलाद या स्मूदी में थोड़ी मात्रा मिलाई जा सकती है और खाली पेट लेने से भी बचना चाहिए।

ये भी पढ़ें:प्रेग्नेंसी में अंडे खाना सुरक्षित है या नहीं? जानें गायनेकोलॉजिस्ट की राय

जरूरी सावधानियां

  • अधिक मात्रा में सेवन ना करें।
  • गर्भवती महिलाएं सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह लें।
  • बच्चों को सीमित मात्रा ही दें।
  • अगर पेट में जलन या एलर्जी हो तो सेवन बंद करें।

ये भी पढ़ें:महिलाओं की सेहत के लिए रागी क्यों है सुपरग्रेन? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया

नोट: पपीते के बीज छोटे जरूर हैं, लेकिन गट हेल्थ के लिए बेहद शक्तिशाली हैं। सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने पर ये पाचन को मजबूत बनाते हैं और पेट से जुड़ी कई समस्याओं से राहत दिला सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Health Tips Healthy Eating Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।