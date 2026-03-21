दादी-नानी के नुस्खे: क्या पपीते के पत्तों का जूस बुखार में देता है राहत? जानें सच्चाई
बुखार में पपीते के पत्तों का जूस एक पुराना घरेलू नुस्खा माना जाता है। यह शरीर को अंदर से मजबूत करने और कमजोरी दूर करने में मदद कर सकता है, लेकिन सही जानकारी जरूरी है।
बुखार होने पर शरीर कमजोर हो जाता है और जल्दी ठीक होने के लिए लोग कई घरेलू उपाय अपनाते हैं। इन्हीं में से एक है पपीते के पत्तों का जूस जिसे प्राचीन समय से एक असरदार नुस्खा माना जाता रहा है। खासकर डेंगू जैसे बुखार में यह उपाय काफी चर्चा में रहता है। माना जाता है कि इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और प्लेटलेट्स को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, यह जरूरी है कि इसे चमत्कारी इलाज समझने के बजाय एक सहायक उपाय के रूप में ही लिया जाए। सही मात्रा और सही जानकारी के साथ इसका सेवन करने पर यह बुखार के दौरान शरीर को बेहतर तरीके से रिकवर करने में मदद कर सकता है।
कैसे बनाया जाता है यह जूस?
पपीते के ताजे पत्तों को अच्छे से धो लें। इसके बाद इन्हें पीसकर इसका रस निकाल लें। इस जूस को छानकर थोड़ी मात्रा में पिया जाता है। ध्यान रखें कि इसका स्वाद कड़वा होता है, इसलिए इसे कम मात्रा में ही लेना चाहिए।
इसके संभावित फायदे
- प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद: कई लोग मानते हैं कि पपीते के पत्तों का जूस प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद कर सकता है, जो डेंगू के दौरान कम हो जाते हैं।
- इम्युनिटी को सपोर्ट: इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।
- कमजोरी दूर करने में सहायक: बुखार के दौरान शरीर कमजोर हो जाता है। यह जूस शरीर को थोड़ा एनर्जी देने में मदद कर सकता है।
- शरीर को डिटॉक्स करने में मदद: यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में सहायक माना जाता है, जिससे शरीर जल्दी रिकवर करता है।
क्या यह सच में चमत्कारी है?
हालांकि यह नुस्खा बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इसे 'चमत्कारी इलाज' मानना सही नहीं है। यह एक सहायक उपाय हो सकता है, लेकिन बुखार का सही इलाज डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए।
किन बातों का रखें ध्यान?
इसे ज्यादा मात्रा में ना लें, गर्भवती महिलाएं इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, बच्चों को देने से पहले सावधानी बरतें और अगर एलर्जी हो, तो तुरंत बंद करें।
डॉक्टर की सलाह क्यों जरूरी है?
अगर बुखार लंबे समय तक बना रहे या ज्यादा बढ़ जाए, तो इसे नजरअंदाज ना करें। घरेलू नुस्खे केवल हल्की समस्या में ही मदद करते हैं। सही इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।
नोट: पपीते के पत्तों का जूस एक पुराना और लोकप्रिय घरेलू नुस्खा है, जो बुखार में सहायक हो सकता है। लेकिन इसे सही मात्रा और सही जानकारी के साथ ही अपनाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि स्वास्थ्य के मामले में डॉक्टर की सलाह सबसे जरूरी होती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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